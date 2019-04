Il rito della Pasquetta ad Agnone: una messa per soli uomini

AGNONE

Monsignor Claudio Palumbo, vescovo di Trivento, ha celebrato alle otto del mattino di Pasquetta, la singolare messa per soli uomini. Una tradizione agnonese che si ripete da 83 anni, istituita dal parroco don Giovanni Busico. E nel corso dell’omelia il presule ha posto l’accento sulle figura paterna della cristianità, a cominciare dalla figura di San Pietro, capo degli apostoli. Una tradizione che non ha mancato di sollevare, come ogni anno, le pretestuose polemiche di qualcuno. «Le donne a casa a cucinare» ad esempio ha commentato su Facebook Adele Fraracci. Provocatoria Marcella Amicone: «E se una donna fosse venuta in chiesa, cristianamente l’avreste mandata via?». A frenare i bollenti spiriti in odore di femminismo duro e puro ci ha pensato Sergio Sammartino: «C’è tutta una storia che bisogna conoscere, dietro questa tradizione. Il disprezzo della donna davvero non c’entra. È fatta per gli uomini che un tempo andavano a a fare la comunione solo una volta all’anno. E a quel tempo le donne deridevano gli uomini che frequentavano le chiese. Per evitar loro questa “vergogna” i sacerdoti del paese organizzarono quest’occasione speciale». Ecco spiegata l’origine storica e sociologica della tradizione, che non ha dunque nulla di maschilista e non c’entra assolutamente nulla con la condizione della donna. Ma si sa, oggi ogni pretesto è buono per sparare sulla chiesa cattolica, anche quella locale.