Il risveglio delle coccinelle nel Molise che non esiste. (IL VIDEO)

La salubrità di un clima non inquinato e il risveglio della primavera in questo video che è stato condiviso dalla pagina Facebook “Il Molise non esiste”. L’autore Gerardo Danese ha ripreso quello che è un vero e proprio spettacolo primaverile: migliaia di coccinelle. Un vero e proprio fiume in piena di rossi portafortuna che sono tornati all’aria aperta dopo il letargo invernale. E’ accaduto sulla Montagnola di Civitanova del Sannio ed il video è diventato virale in rete ed è stato ripreso anche dal sito internet nazionale meteo.it. Si tratta della dimostrazione più concreta di quanto il clima salutare sia fondamentale per il mantenimento di un ecosistema che valorizzi l’ambiente e le sue specie animali.