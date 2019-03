“Il Risolutore” di Giannubilo candidato al Premio Strega

Recensioni entusiaste sui quotidiani e periodici nazionali per «Il risolutore», l’ultimo romanzo di Pier Paolo Giannubilo edito da Rizzoli, oggi in cima alle letture nelle librerie italiane. Per lo scrittore campobassano, intanto, si è aperto un palcoscenico molto importante con la candidatura al Premio Strega 2019, proposta da Ferruccio Parazzoli, vero e proprio guru dell’editoria italiana (ha diretto per dieci anni gli Oscar Mondadori). La candidatura di Giannubilo espressa da Parazzoli: «Per la perturbante libertà di quanto è narrato e per la forza del racconto, il libro di Pier Paolo Giannubilo si presenta come una sorprendente novità. L’autore chiede di seguirlo attraverso i percorsi del protagonista dall’inaspettato cognome: Gian Ruggero Manzoni è, infatti, il pronipote di Alessandro. Una curiosa parentela che desta viva dissonanza con gli accadimenti che ripercorrono gli anni, appena trascorsi, d’intensi e destabilizzanti scuotimenti. L’autore convince il suo avventuroso personaggio a riversare il fiume delle proprie esperienze, la sua vita di individualista che ama egualmente il rischio e l’amore, la scena internazionale e quella di famiglia. Storie contrastanti: i moti politici e studenteschi del ’77, gli incontri con personaggi simbolo di quegli anni, Tondelli, Pazienza, le simpatie per il sinistrismo di azione, i terrori della prigionia, l’entusiasmo, più che la costrizione, a divenire risolutore di estreme situazioni, quale informatore sotto copertura, in Libano, e nei Balcani. Difficile trovare oggi nella narrativa italiana chi abbia, come Pier Paolo Giannubilo, un vivificante senso anarchico della letteratura, la libertà di trasformare la realtà in finzione e la finzione in realtà.»

Un segno importante per l’opera letteraria dello scrittore e docente campobassano, che si colloca oggi tra i più interessanti romanzieri italiani, che dona alla nostra regione l’esordio nel più storico dei premi letterari italiani. Attesa, dunque, fino al prossimo 17 marzo quando saranno annunciati i dodici candidati alla 73^ edizione del Premio Strega, selezionati dalla giuria in base ai gruppi di libri proposti dagli Amici della Domenica.