Il rischio dell’isolamento virtuale nelle nuove generazioni, in tanti all’incontro con Maria Rita Parisi

Successo per il convegno svoltosi presso la Domus Area di Bagnoli. Evidenziato il ruolo della scuola e delle famiglie in queste dinamiche sociali

BAGNOLI DEL TRIGNO. Grande partecipazione al convegno “Generazione H – rapporto tra nuove generazioni, famiglia, scuola e mondo virtuale dei social”, tenutosi ieri presso la Domus Area di Bagnoli del Trigno. A richiamare tanto il pubblico la presenza della professoressa Maria Rita Parsi, psicoterapeuta,

psicopedagogista e scrittrice di successo, nonché volto noto della televisione per la partecipazione a numerosi programmi di approfondimento. Quello dello scorso 17 ottobre è stato l’evento inaugurale e di punta del corso di formazione “A scuola con il cuore con il corpo con la mente”. Il corso, che si svolge fino a maggio con una serie di incontri monotematici, è sviluppato del Centro Studi e Ricerche “Cosmo de Horatiis” ed è riconosciuto dal Miur per docenti di ogni ordine e grado, ma è rivolto anche a studenti universitari. Maria Rita Parsi, presidente della Fondazione “Fabbrica della Pace e Movimento Bambino Onlus” e già membro del Comitato Onu dei diritti dei fanciulli/e, è nota al grande pubblico per le sue opere. Insieme a lei hanno presenziato anche il professor Franco Mastrodonato, presidente SiMeB e direttore sanitario

Domus Medica e la dottoressa Carla Ciamarra, psicoterapeuta funzionale Domus Medica, organizzatrice del Corso.

Non solo cultura e insegnamento. La scuola è molto di più. Purtroppo, però, la frenesia che contraddistingue la contemporaneità, nonché le agenzie di socializzazione, porta a trascurare gli aspetti emotivi e corporei del processo di sviluppo dell’allievo, a vantaggio di quelli cogniti, creando in tal modo una scissione tra i le due sfere del giovane e provocando isolamento o rapporti difensivo-conflittuali. Nel corso, invece, l’apprendimento viene identificato come un’esperienza a cui l’alunno partecipa con tutto se stesso: con emozioni, posture, percezioni esterne ed interne, con il ricordo e l’immaginazione ma anche con gli apparati fisiologici.

Le nuove generazioni – ha spiegato la dottoressa Parsi – vivono immerse nello schermo dello smartphone, o in quello del pc, perennemente connessi tra loro e con il mondo, ma spesso sconnessi dalla realtà. Sono le nuove generazioni, dai Millenials in poi, “nativi digitali” e cittadini virtuali del mondo intero. A tavola, a scuola, al cinema, al bar, non se ne separano mai, e il timore più grande è non avere campo o credito. Per “H” si intende la sindrome di Hikikomori, quel fenomeno nato in Giappone che riguarda ragazzi che si chiudono nella loro stanza e vivono solo in rete, senza lavorare, né studiare, completamente staccati dai genitori, dagli amici, dalla realtà. Spetta ai genitori e le scuole mettere in guardia le nuove generazioni da questo rischio.