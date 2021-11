Prima la tragedia e dopo il riscatto di una intera comunità chiamata ad andare avanti senza dimenticare. A fare della tragedia che è costata la vita a 27 bambini, alla loro maestra e a due donne del paese, uno stimolo a migliorare non solo il Molise ma tutta l’Italia. E’ nelle parole del Presidente della Regione Molise, Donato Toma, lo stimolo ad andare avanti. A fare sempre di meglio. Lo dice a chiare lettere Toma prima che le campane rintocchino per ricordare i bambini che non ci sono più e le sirene delle ambulanze ricordino squarciando il silenzio di un paese quello che si è vissuto alle 11.32 del 31 ottobre 2002. “Sono passati 19 anni ma il dolore non si è mai assopito – ha affermato Toma – e la Regione Molise è da sempre vicina alle famiglie, alla comunità di San Giuliano, nel ricordo di quei tragici momenti che si sono trasformati in una spinta verso la modifica delle normative antisismiche. Molto è stato fatto ma molto è ancora da fare – ha proseguito Toma – e questo momento ogni volta ci riporta alla mente che chi gestisce la cosa pubblica deve avere una attenzione particolare per la sicurezza nelle scuole. San Giuliano piano piano ha avuto il suo riscatto territoriale ma questo non cancellerà mai il dolore”. Sotto la lente il futuro di San Giuliano che deve evitare lo spopolamento. “Abbiamo la necessità che l’area sia ripopolata e diventi attrattiva per evitare che resti una cattedrale nel deserto. Ha una piscina bellissima ma abbiamo bisogno che la presenza umana sia rinforzata con i fondi del PNRR e dell’Unione Europea contiamo di invertire la tendenza allo spopolamento”.

“Il riscatto non cancella il dolore. Ora si deve evitare lo spopolamento” (IL VIDEO) Indietro 1 di 13 Avanti