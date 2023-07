Il ricordo di Rino Gaetano emoziona il pubblico di Campomarino

Esordio travolgente per l’Aut Aut Festival con il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa che ha ripercorso le tappe della carriera del giovane cantautore di origine calabrese

Una serata di straordinaria bellezza quella che ieri ha dato il via all’edizione Aut Aut Festival 2023 con il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa ed il suo libro ‘Rino Gaetano. Sotto un cielo sempre più blu’ edizioni Hoepli.

L’autore ha ripercorso, insieme alla curatrice del festival, la giornalista Valentina Fauzia, le varie tappe della carriera del giovane cantautore di origine calabrese che in soli 7 anni e con 6 dischi riuscì a scalare tutte le classifiche nazionali e ad entrare nell’olimpo degli autori più amati e più cantati in Italia e all’estero.

“Rino Gaetano è il cantautore più suonato nei falò insieme a Battisti, le sue musiche sono tra le più usate su TikTok ed i suoi testi sono i più tatuati dai ragazzi”, ha spiegato Iossa.

A dare conferma di quanto detto dal giornalista campano è stata una piazza piena, attenta ed emozionata ed un gruppo di ventenni che ha partecipato con trasporto cantando i brani suonati da Luca Raimondi e Massimo Di Berardino.

I musicisti hanno saputo coinvolgere il pubblico suonando i pezzi più famosi di Rino Gaetano da ‘Gianna’ a ‘Berta filava’, da ‘E cantava le canzoni’ a ‘A mano a mano’, da ‘Ma il cielo è sempre più blu’ ad ‘Aida’.

Ogni brano è stato collegato ad un ambito della vita del cantautore: l’impegno politico, l’amore per il sud, l’ironia, la sfida agli schemi e alla censura, i suoi rapporti con i cantautori dell’epoca come Renato Zero, Anna Oxa, Riccardo Cocciante, Antonello Venditti e tante sono le testimonianze riportate nel libro di Iossa del rapporto che Rino Gaetano sapeva intessere con chiunque lo incontrasse.

Nel ricordo di un mito, trasgressivo e popolare, si è chiusa tra gli applausi la prima serata della stagione 2023 dell’Aut Aut festival.

E’ seguito il firma copie al book corner allestito dalla Libreria Fahrenheit, partner del festival, durante il quale l’autore si è intrattenuto a lungo con il pubblico che ha acquistato il libro e ha fatto domande su Rino Gaetano e la sua vita.

Si prosegue stasera a Termoli con il giornalista e autore Alvaro Fiorucci e la responsabile dell’associazione Penelope Alessia Natali per un evento dedicato al tema della cronaca nera e delle persone scomparse.

Appuntamento alle ore 21.00 nella Sala convegni centro Ecclesia Mater piazza S. Antonio n. 6.