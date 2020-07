Il ricordo di Mario Di Ianni nel 28° anniversario della sua scomparsa

Politico, amministratore, amico, ma soprattutto uomo del suo tempo che ha saputo dare alla sua terra un contributo di idee, progetti ed esempi da seguire per farla crescere e sviluppare. Chi ha avuto modo di conoscere Mario Di Ianni ne ha ricevuto entusiasmo, cordialità, intelligenza di analisi e valutazione, ma anche amicizia e disponibilità. Amato dagli amici, rispettato dagli avversari, stimato da tutti per la coerenza delle sue posizioni politiche e per l’onestà intellettuale che metteva alla base del suo impegno sia pubblico che privato. Un uomo dalla prorompente carica umana, tant’è che alla domanda dei tanti che lo conoscevano “Mario, come stai?, “Come un leone” rispondeva e sempre con voce ridente e sicura. Questo era Mario Di Ianni: lui c’era sempre, anche quando non te lo aspettavi, sempre alla ricerca del “che cosa si può fare”. Leader del gruppo doroteo insieme a Giacomo Sedati, Bruno Vecchiarelli e Giustino D’Uva. Tre i percorsi che hanno caratterizzato la sua vita politica: Sindaco della sua Cerro per 16 anni, Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana ed infine Consigliere ed Assessore Regionale dal 1980 al 1992, con consensi che sfiorarono le 9000 preferenze. Fu un giorno triste quella della sua scomparsa. Cerro perdeva la sua guida così come il Molise intero e la Democrazia Cristiana perdevano un leader indiscusso. Un aneurisma dell’aorta lo portò via per sempre dalla famiglia e da quella passione politica che forse, di lì a poco, avrebbe potuto portarlo, stando alle voci ed alle indiscrezioni di allora, alla Presidenza della Giunta Regionale del Molise.