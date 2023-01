Il Rettore Brunese nel Comitato scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità

Il prof. Luca Brunese, Ordinario di Diagnostica per Immagini e Radioterapia e Rettore dell’Università degli Studi del Molise, chiamato a far parte del Comitato scientifico dell’Istituto Superiore della Sanità.

La nomina con Decreto a firma del Ministro della Salute.

Designato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, (già Ministero dello sviluppo economico), il prof. Luca Brunese sarà tra i dieci esperti di alta, riconosciuta e documentata professionalità nelle materie che rientrano nell’ambito delle attribuzioni dell’ISS, in sostituzione del prof. Orazio Schillaci.

Il Comitato, in carica quattro anni, affianca il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, prof. Silvio Brusaferro.