Il Responsible Hospital metterà a disposizione propri cardiologi per gli ospedali pubblici molisani

Per superare la mancanza di personale e tenere aperte le emodinamiche. Convenzione tra l’Asrem e l’ex Gemelli con la mediazione di struttura commissariale e Direzione Salute

In arrivo una convenzione, una sorta di protocollo d’intesa, tra l’Asrem e il Responsible Research Hospital (ex Gemelli Molise) per sopperire alla mancanza di cardiologi negli ospedali molisani. Operazione che sarà condotta in porto con la mediazione della struttura commissariale.

Il Responsible Research Hospital metterà a disposizione propri cardiologi per tenere aperti i reparti di cardiologia ed emodinamica delle strutture pubbliche vista la grave carenza di personale specialistico che sta mettendo a rischio anche i Livelli Essenziali di Assistenza.

Una convenzione del genere era già stata effettuata nel 2014 e nei mesi scorsi la struttura guidata dal presidente Petracca aveva fornito la propria disponibilità per soccorrere la sanità pubblica. Ora l’intesa è stata trovata tra Direzione Salute della Regione, Asrem, struttura commissariale e Responsible Research Hospital. Nel giro di qualche giorno i cardiologi saranno operativi e le emodinamiche di Campobasso, Isernia e Termoli potranno funzionare a pieno regime. Una buona notizia per tutta la sanità molisana.