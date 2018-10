Il regista Andrea Ortis spiega come sarà «la mia Divina Commedia»

Ecco come sarà la “mia” Divina commedia. Andrea Ortis regista del musical che andrà in scena, per la prima internazionale, il prossimo 7 novembre sul palco dell’Auditorium di Isernia, racconta come è nata l’opera e cosa si cela dietro di essa. Un vero e propio inno all’imperfezione, al dubbio come motore del progresso. È questo il messaggio che Dante così come il regista vogliono lasciare agli spettatori. Antonello Angiolillo che interpreterà Dante spiega il viaggio che l’attore, ma anche l’uomo, compie all’interno di quest’opera.