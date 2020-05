Il record di Gianluca Roberti: 100 km di corsa attraversando il Molise in meno di 13 ore (LE FOTO)

Il runner è partito alle 4 del mattino ed dopo 12 ore e 50 minuti è tornato a casa

Singolare impresa per il runner di Montenero di Bisaccia, Gianluca Roberti che ha attraversato diversi centri del Molise, percorrendo di corsa 100 km in poco meno di 13 ore. A raccontarcela è stato il suo amico Salvatore Ruggiero: Roberti , di Montenero di Bisaccia, partendo da casa ha attraversato una serie di paesi molisani per poi far ritorno presso la propria abitazione. È partito alle 4,00 di mattina e dopo 12 h 50 minuti ha tagliato il traguardo davanti casa sua. Ogni anno, di questi tempi, si corre la 100km del passatore che parte da Firenze e arriva a Faenza: quest’anno a causa della diffusione del Coronavirus la manifestazione non si è svolta e così diversi atleti di tutta Italia si sono dati appuntamento nello stesso giorno ognuno nella sua regione (Gianluca Roberti è stato l’unico molisano a farlo).