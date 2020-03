Il rap e l’hip-hop di “Space Wade”. Così Antonio diventa… Grande

«Mi chiamo Antonio Grande, nome d’arte “Space Wade”, sono un ragazzo molisano. Ho 19 anni e vivo a Guardialfiera, studio “Lettere e Beni Culturali” presso l’Unimol a Campobasso e sono al primo anno.

Il mio è un piccolo paese di mille abitanti che mi ha cresciuto e accompagnato sin dalla nascita. La mia passione per la musica nasce grazie ai miei genitori che mi facevano ascoltare sempre le colonne sonore dei film di una volta.

Penso che ogni canzone trasmetta determinate emozioni,per questo non mi sono mai limitato ad ascoltare sempre gli stessi generi, cambiandoli costantemente in base alle emozioni che provavo in determinati momenti della mia vita.

La passione per il rap e per l’hip-hop nasce, inizialmente, all’età di 15 anni, ma prende fortemente importanza nella mia vita nei primi anni delle superiori, dove un amico che faceva musica di questo genere mi ha spronato,per gioco, a scrivere una canzone con lui.

Mi sono sentito più leggero nel riuscire a dire tutto ciò che provavo in una canzone e questo mi ha stimolato a scriverne altre. Per un paio d’anni ho scritto canzoni,ma non rendendole pubbliche ed utilizzandole soltato come sfogo personale.

Esattamente un anno fa ho deciso di iniziare a pubblicare le mie canzoni per vedere se riuscivo a trasmettere quelle mie emozioni anche ad altri. E’ bello sentirsi dire “questo brano rispecchia pienamente il periodo che sto vivendo”, ti fa sentire meno solo,parte di un qualcosa.Il mio ultimo brano si intitola “Giro Con Te”, è disponibile su Spotify CLICCA QUI e parla dello stretto rapporto che ho con una ragazza. Ho deciso di pubblicarlo proprio adesso perchè è un periodo particolare per tutti, non solo per il mio paese. Spero che questo brano aiuti le persone a distrarsi anche solo per qualche minuto e dar loro speranza, facendo crescere nel cuore di ognuno la voglia di rivere presto i propri affetti, qualunque essi siano. Potete trovarmi su Instagram (spacewade132), YouTube e Spotify (Space Wade). Grazie per il tempo che mi avete dedicato,buon ascolto e… ricordatevi che #andràtuttobene».