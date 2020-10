Il ragazzo positivo al Romita aveva pochi decimi di febbre, un esempio di rispetto di regole e protocollo

Un esempio di come il rispetto delle regole, del cosiddetto protocollo e le giuste precauzioni possano fare la differenza. E’ quanto successo al ragazzo risultato positivo al Covid che frequenta il liceo Romita di Campobasso. Lo studente lo scorso giovedì ha avuto pochissimi decimi di febbre, ma nonostante i sintomi fossero molti blandi, ha deciso coscienziosamente di segnalare la sua situazione ed è rimasto a casa. Il protocollo prevede che non si possa rientrare a scuola senza aver effettuato il tampone. Che al ragazzo in questione è stato effettuato lunedì. Ieri sera, martedì 20, l’esito: positivo. Immediate sono state scattate le misure di prevenzione con la classe che seguirà la didattica a distanza in attesa dell’effettuazione dei tamponi. Tra i genitori degli alunni della classe interessata c’è un cauto ottimismo, dal momento che lo studente non ha frequentato la scuola da giovedì. Ora bisognerà attendere l’esito dei tamponi che l’Asrem effettuerà a tutti entro 48 ore, ma questa storia evidenzia come i comportamenti corretti possano contribuire a frenare il diffondersi del virus.

Lo ripetiamo anche noi fino alla noia: distanziamento, mascherina e igiene delle mani possono salvare vite umane.