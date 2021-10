Il raduno della mitica 5^C dell’Industriale “Marconi” di Campobasso (1976)

Si è svolto sabato 2 ottobre il tradizionale raduno della mitica 5 C Meccanici dell’Istituto tecnico industriale “Guglielmo Marconi” di Campobasso. Gli ex allievi, che si sono diplomati nel 1976, ancora oggi sono legati da profonda e sincera amicizia, che, di anno in anno, li induce a rincontrarsi nel ricordo dei tempi che furono. L’evento è stato, come sempre, onorato con un pranzo, in un clima di spensieratezza ed allegria. Questa volta si sono festeggiati i quarantacinque anni dal diploma e, alla fine, l’auspicio è stato quello di rincontrarsi l’anno venturo, continuando a tenere saldi i valori alla base di quest’antica amicizia, che è riuscita a superare l’usura del tempo, andando ben oltre i banchi di scuola.