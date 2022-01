Il racconto di Serena Palazzetti: “Tommaso, il custode di semi”

“Alesia ed i suoi compagni di viaggio” presentano questa settimana, nella consueta rubrica, l’interessante racconto di Serena Palazzetti, che di cuore ringraziano

Incontro Tommaso in un luogo inaspettato, quasi una ‘ serendipity’.

Lungo la stretta ed antica stradina che da Cancelli, piccola frazione del comune di Reggello (FI) conduce al Montanino, tra piante e vegetazione selvatica che da tempo hanno preso il sopravvento sulle vecchie piantagioni di ulivi, si apre un pianoro : lì c’è l’orto coltivato con amore ed attenzione infinita da Tommaso.

E’ una giornata calda, come molte di quelle che il giugno del 2021 ci ha abituati a vivere. E’ chinato su dei vasetti pieni di terriccio nero e soffice dentro cui mette, con estrema delicatezza pochi semi credo di un’antica varietà di cavolo.

Alza la testa e mi sorride quasi timidamente.

Comincia a raccontarsi.

La prima parte della sua vita l’ha impiegata a svolgere l’attività di restauratore e decoratore d’interni. Aveva una bottega al di là dell’Arno, nella zona di Santo Spirito, a Firenze. Già allora attento all’ambiente, usava prodotti naturali e doveva essere un bravo artigiano se, come mi dice sommessamente, quasi con pudore,aveva vinto un bando di concorso indetto dal Comune di Firenze.

Avendo da sempre a cuore il sociale, non aveva dipendenti ma collaboratori ( tra questi anche ex carcerati) che aveva il compito di formare.

La sua esistenza trascorreva tra lavoro, gratificazioni e… stress. Una macchia d’olio , che gli procurò un grave incidente con la moto, diede una brusca frenata al tran tran quotidiano. Per molti mesi non ha potuto lavorare, la sua attività entrò in crisi, fu abbandonato da molti e si ricoprì di debiti. Durante la forzata inattività, però, affinò le sue competenze informatiche e venne a contatto con ‘ salvatori’ di semi sparsi in tutto il mondo.

Tommaso era sempre stato attratto dai…semi che riportava, come souvenir, dai suoi viaggi: ora aveva scoperto che c’era gente , sparsa ovunque, che non voleva piegarsi alle leggi emanate dalla fine degli anni ’90, le quali, per favorire le grandi multinazionali, decretavano che nuove varietà di semi ( in realtà spesso antiche ma dimenticate perché meno produttive), per essere vendute , dovevano essere inserite in un elenco che comportava spese spesso inaccessibili dai singoli.

Queste persone di nazionalità ed etnie diverse, formano un gruppo , quello dei “Seed vicious”, parafrasando il nome di un cantante rock Sid Vicious.

Tommaso ed i suoi amici hanno, dunque, formato una rete per scambiarsi consigli e per barattare i semi capaci di offrire prodotti sani e dai sapori antichi che salvano dalla loro fine decretata dalle multinazionali perché non ritenuti redditizi.

Parlando, mi cita anche Shiva Vandana, attivista ambientalista indiana che, abbandonata la filosofia per la scienza, lotta contro gli OGM e si batte per cambiare pratiche per l’agricoltura e per l’alimentazione dannose per l’uomo e per l’ambiente.

“ Noi possiamo vivere- afferma Shiva – come specie solo se viviamo in accordo alle leggi della biosfera. La biosfera può soddisfare i bisogni di tutti se l’economia globale rispetta i limiti imposti dalla sostenibilità e dalla giustizia. Come ci ha ricordato Gandhi : ‘ La Terra ha abbastanza per i bisogni di tutti, ma non per l’avidità di alcune persone.’ ” Shiva ritiene che gli OGM forniti dagli USA che desideravano così allontanare l’India da possibili influenze sovietiche, abbiano causato una forte perdita di fertilità del suolo a causa dei concimi chimici necessari alla crescita delle piante, perché hanno salinizzato il terreno.

Tommaso si siede un attimo e si asciuga il sudore, è stanco ma afferma che preferisce faticare per qualcosa in cui crede e, magari, dover far fronte a problemi economici, piuttosto che fronteggiare la propria sofferenza facendo qualcosa in cui non crede. Inizia, quindi, a parlarmi di un altro progetto che sta realizzando: gli orti sinergici. Anche per questi mi cita una donna, stavolta spagnola , Emilia Hazelip,che è un po’ la madre di quest’idea e che ha definito l’agricoltura sinergica come la forma di coltivazione più naturale tra quelle conosciute, perché lavora con le dinamiche di fertilità naturali del suolo.

L’agricoltura sinergica, mi spiega Tommaso,è una forma di coltivazione naturale che ha lo scopo di ristabilire, anche nel campo coltivato, l’equilibrio e la sinergia tra il suolo, le piante, la fauna , la microfauna e, addirittura, gli individui che vi intervengono.

L’orto sinergico, continua, potrebbe anche essere definito un giardino commestibile, perché, per la creatività che richiede, è forse più adatto ad un giardiniere che ad un ortolano. Con l’orto sinergico, continua, si azzerano i pesticidi e si promuovono i meccanismi di auto fertilità del terreno perché sono le piante stesse a fertilizzare il terreno grazie ai loro residui organici e ad una serie di batteri , insetti, funghi e lombrichi, richiamati da un ecosistema sano. Tutto il terreno,poi, viene ricoperto da della paglia che lo manterrà al calduccio nella stagione invernale ed al fresco durante quella estiva. Vanno seminate insieme almeno tre specie diverse di piante: in genere, si sceglie una leguminosa, per fissare l’azoto atmosferico nel suolo, una liliacea ( cipolla, aglio,,ecc) per tenere lontani i batteri e una verdura comune da mettere al centro. Tommaso ha anche seminato dei fiori: la calendula con funzione antibatterica ed il nasturzio per tenere lontane le formiche.

Penso: Tommaso è indubbiamente un “ custode del nostro pianeta” uno di quelli che “ volano con ali di seta”, come scrive, in una sua canzone Cristicchi.

L’uomo moderno interviene sulla natura e la trasforma per renderla più rispondente alle proprie necessità, o per lo meno così dovrebbe fare.

Purtroppo spesso distrugge più che amministrare perché il fine dei suoi interventi è immediato ed egoistico: è assente il rispetto e l’attenzione a quello che è il bene di tutti. Ma non basta : l’uomo modifica i rapporti con gli animali e con le piante. Distrugge, per esempio, le relazioni esistenti , nell’ambito delle varie ‘ unità funzionali’ della natura tra l’ambiente, organico o inorganico , e gli esseri viventi vegetali o animali. La nostra società, abituata da una logica esclusivamente economica a trattare tutti i beni allo stesso modo, senza considerare se sono prodotti dall’uomo o se si trovano in natura, se sono rinnovabili o no, tende a trascurare il valore di tali perdite e ad attribuirvi solo carattere sentimentale: si tratta, invece, di danni le cui conseguenze non sono valutabili e che, comunque, sono indicatori di un’azione distruttiva. Un orizzonte buio, cupo se non ci fossero persone come Tommaso a tenere accesa una piccola luce che ci fa intravedere una via d’uscita.

Egli ha operato ormai da anni, infatti, una scelta difficile: rifiuta di utilizzare quale unico criterio di valutazione quello monetario di mercato, opera scelte consapevoli come il rifiuto di diserbanti , di fertilizzanti chimici e riesce anche a limitare l’ uso dell’acqua nelle irrigazioni , in una parola: ha fatto coincidere l’ecologia e l’etologia con l’etica.

Abbiamo bisogno proprio di questo, cioè di una “ conversione ecologica” come la definisce papa Francesco in “Laudato si’” .

Serena Palazzetti

NOTA BIOGRAFICA

Serena Palazzetti si è laureata in lettere classiche presso l’Università di Firenze. Ha svolto una delle professioni più affascinanti: quella dell’insegnante. Lo ha fatto presso scuole secondarie di II e I grado. Da quando è in pensione, si occupa di volontariato in vari settori.