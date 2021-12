Il racconto di Alberto Bernardini: «Le mie Dolomiti»

Per la rubrica “Alesia ed i suoi compagni di viaggio” l’amico Alberto Bernardini, appassionato escursionista, questa volta ci conduce alla scoperta di un frammento meraviglioso delle Dolomiti e noi per questo lo ringraziamo di cuore

«Avevo organizzato con cura il bagaglio. Mi piace organizzarmi, mi rasserena e mi dà l’impressione che anche i destini e la storia originino dalla volontà di un nume benevolo e ben organizzato. Naturalmente in più occasioni i destini e la storia smentiscono tale ipotesi, ma non per questo rinuncio al piacere di avere davanti a me il tempo necessario per fare le cose ‘a modino’.

Non importa che l’attività da organizzare sia facoltativa o obbligatoria: cucinare, scrivere, tagliare le siepi, leggere, studiare l’itinerario, fare una toppa all’intonaco, riordinare le foto e gli archivi digitali, …preparare con cura uno zaino (appunto!).

Quello che dovevo preparare non era uno zaino qualunque, dovevo portarmelo sulle spalle per tre giorni e doveva contenere il necessario per due notti in rifugio (la lista delle cose da portare, in base al numero dei giorni, è il sapiente distillato delle mie esperienze pregresse).

In quel caso il problema era: cosa calzare in treno? Un secondo paio di scarpe, oltre agli scarponi ciondolanti fuori dallo zaino? Viaggiare con le infradito era escluso!

Se fossi stato un frate non avrei avuto altro che sandali. Ma cos’è un escursionista se non un frate con gli scarponi? …Ho optato per gli scarponi dall’inizio alla fine.

Al ritorno in treno, si farà il vuoto attorno a me! Meglio così, viaggerò comodo.

Camminare in montagna o arrampicarsi è un lusso per i giovani, ma un obbligo per gli anziani. Senza un po’ di escursionismo, a una certa età, non ti resta più nulla da raccontare agli amici. Il trascorrere della vita riduce la dose giornaliera d’avventura, si è dunque obbligati ad ascendere con ardita falcata a dispetto di cartilagini ormai inesistenti.

Provo un pizzico d’invidia per coloro che, trascurando il generale biasimo, si sono arresi alla poltrona e alla televisione.

Quando La mia amica Teresa mi ha proposto di raggiungere Verona e poi, su un trenino delle Österreichische Bundesbahn,Fortezza, non avevo alcuna scusa o poltrona a cui aggrapparmi.

La mia amica era molto fiduciosa nei Trasporti integrati dell’Alto Adige, e affermava che giunti aSan Candidoavremmotrovato un autobus che ci avrebbe lasciato all’inizio del sentiero per il rifugio. Non mi era mai accaduto che la partenza dell’escursione fosse alla fermata dell’autobus e avrei voluto controllare orari e percorsi, ma Teresa era certa dell’efficienza dei mezzi pubblici altoatesini e, per dimostrarmelo, mi raccontò del suo recente viaggio a Roma, con un disperato tentativo di raggiungere il Fatebenefratelli dalla Stazione Termini: “In Alto Adige è tutta un’altra cosa!”, aveva concluso con logica stringente.

Siamo partiti in un fine settimana di settembre, l’ultimo di apertura dei rifugi alpini.

Dove andavamo? Sulle Dolomiti.

Dolomiti ce ne sono un po’ dovunque, ma occorre precisare che questa volta si sarebbe trattato delle autentiche Dolomiti! Non quelle Lucane o le Piccole Dolomiti, …nostra meta erano le Tre Cime di Lavaredo nelle Dolomiti di Sesto.

Posso subito tranquillizzare sui trasporti altoatesini: il conducente ci ha indicato senza esitazione l’incrocio con il sentiero CAI che ci avrebbe portato al Rifugio Tre Scarperi.

Da lì il giorno successivo abbiamo raggiunto il Rifugio Locatelli da cui la visione delle cime è vasta e completa.

Da frequentatore di montagne meno blasonate, mi sono stupito della folla che popolavano il rifugio e della formazione di vere e proprie code lungo le vie ferrate.

Io e Teresa, con i nostri cordini intorno alla vita e due propaggini dotate di moschettoni all’estremità, procedevamo patetici, mentre gli altri alpinisti (consumatori di attrezzature tecniche di ultima generazione) ci sorpassavano veloci non appena se ne presentava l’opportunità.

Una lunga atletica coda di formiche si affannava su e giù dal Monte Paterno e dalla Torre di Toblin. I più attrezzati partecipavano forse a una competizione di cui non eravamo stati informati?

Era come in un luna park, dove i giovani si divertono e i vecchi vagano un po’ straniti. Colpa nostra che avevamo improvvisato un’imbragatura d’emergenza ed eravamo a corto di casco e gioventù.

In qualche modo ce la facemmo ad arrivare in cima al Paterno e vedemmo ciò che la montagna celava: gallerie e postazioni in cui gli uomini avevano sudato, patito il freddo, oziato e sofferto; in molti casi erano morti.

In discesa, forse per tirarci fuori dalla confusione, decidemmo di prendere per uno dei ghiaioni che si accumulano alla base delle Tre Cime. Pessima idea! Non era come scendere tra sfasciumi di roccia in cui basta scegliere i sassi più affidabili; lì era molto peggio! Il minuto pietrisco slittava come una duna di sabbia ed era impossibile controllare la lunghezza del passo; le ginocchia doloranti faticavano a mantenersi in equilibrio e noi con loro.

La sera, corroborati dalla cena e da un po’ d’alcol, siamo usciti sulla terrazza. Una luna piena rivendicare le Tre Cime come un proprio territorio. Meno lunare e prossimo si disegnava il profilo tondeggiante del Paterno.

Ripensai a un episodio che aveva letto in un bel libro a cura del CAI: I sentieri della grande Guerra, in cui siriporta la testimonianza dell’ufficiale medico Antonio Berti.

Era quella un’altra notte di luna piena, ma del 1915. Armata di moschetti e di granate, una pattuglia austriaca ha l’ordine di attaccare la postazione di vedetta sulla cima del Monte Paterno, presidiato dagli alpini. Senza la luna sarebbe stato impossibile condurre un attacco attraverso quella che non è altro che un’impervia via alpinistica.

Mi sembra di vederle sei piccole figure nere che in cresta si muovono veloci laddove, anche alla luce del giorno, sarebbe opportuno procedere con estrema cautela.

La luna però è un’infida alleata e a guardare c’è anche una vedetta italiana che da Forcella Pian di Cengia scorge le sagome e dà l’allarme. Crepitano le mitragliatrici. Gli austriaci rispondono dalla Toblinger Riedel con un fuoco che dovrebbe essere di copertura, poi tutto tace.

Lassù un solo uomo continua a salire. Da entrambi i fronti lo guardano. Alla luce spettrale del satellite tacciono le armi e quell’uomo non è più un incursore, ma solo un alpinista al colmo della sua impresa. Ce la farà?

La figurina scompare nell’ombra delle rocce per riapparire sempre un po’ più in alto. Infine raggiunge la cima e la guerra si riprende i suoi diritti: l’austriaco lancia una granata nella trincea degli alpini. Poi una seconda granata e un’altra ancora.

La trincea è solo un cumulo di sassi, che la luna e le circostanze rendono solenni come le mura di Troia. Un alpino, con la fronte rigata di sangue, ne emerge.

“Ah! No te vol andar via?” dice e solleva in alto un masso scagliandolo contro il nemico.

L’incursore tirolese precipita.

L’ufficiale medico Antonio Berti ha subito un sospetto sull’identità dell’uomo. Poteva trattarsi di una nota e gloriosa guida alpina che, in tempo di pace, aveva accompagnato su quelle cime molti turisti europei e che, non più giovanissimo, arruolatosi come volontario, con la sua Pattuglia Volante dava parecchio filo da torcere agli italiani. Ne avrà conferma in seguito, quando, sempre di notte, sotto il fuoco nemico, un barelliere si cala per recuperare il corpo di Joseph (detto Sepp) Innerkofler, incastrato nel camino Oppler. Lo issano con le funi e, in segno di rispetto, lo seppelliscono in cima al Paterno, la montagna che aveva ripetutamente conquistato in pace e in guerra. Sulla tomba improvvisano una croce con la corda che ha ancora arrotolata a tracolla.

Ma in parte questa è leggenda, tenace leggenda, e non basterà a scalfirla la riesumazione in occasione della traslazione della salma. Le controverse ricostruzioni parleranno di due fori di proiettile nel cranio, proprio sulla nuca; forse dovuti a quello che oggi chiameremmo ‘fuoco amico’.

Per chi volesse approfondire rinvio al libro del CAI e alla voce, particolarmente documentata, che Wikipedia dedica all’eroe tirolese. Scoprirete così che il Rifugio Locatelli ha anche il nome di Innerkofler, non solo per l’importanza dell’alpinista, ma anche perché lì sorgeva il Dreizinnenhütte cioè uno dei rifugi da lui costruito e gestito prima che cominciasse lo scannatoio mondiale.

Innerkofler è ancor oggi il cognome di molte guide alpine e gestori di rifugi nella zona (sono tenaci le tradizioni da quelle parti!). Anche al rifugio “Tre Scarperi” mi sembra a questo punto doveroso restituire il nome tirolese: Dreischusterhütte che risulta più chiaro di quello italiano: sì, si tratta proprio di “tre calzolai”. Che ci facevano lì? Che confezionassero scarponi da montagna? Trovo però confortante che fossero tre come le Cime; forse ciascuno si era specializzato in calzature per una particolare cima.

Grige e severe di giorno, le cime sembravano portatrici di una particolare saggezza: “Se abbiamo sopportato la carneficina tra italiani e austriaci, sopporteremo di buon grado il turismo di massa dell’Europa unita!”.

Mi ero spinto troppo in là nell’interpretare il pensiero delle montagne? Cosa ne capivo da meridionale di montagne, se non che le ginocchia mi facevano ancora male per la discesa sul ghiaione?

Francamente mi sentivo più simile a quel fante italiano, la cui testimonianza – riprendo sempre dal libro CAI – fa nascere un dolente sorriso:

“Cara Caterinuccia,

al principio del mio scritto ti saluto con tutto il cuore e tu devi sapere dove mi hanno cacciato.

Io sono nelle cosiddette Montagne Tolomitiche. E’ un paese stramaledetto, che non ce lo auguro neanche ad un cane. Tutto alto, tutto spigoli e punte, tutto che sta per cascare.

E’ orribile. Che orribili monti che ci hanno questi tirolesi! Tutto rotto, tutto marcio…”».

ALBERTO BERNARDINI

* Alberto Bernardini è nato in provincia di Lecce 70 anni fa, ma ha vissuto prevalentemente a Firenze dove si è laureato in architettura. Oggi pensionato, nonostante le proteste delle sue ginocchia, persevera nell’escursionismo. Professionalmente si è occupato di ambiente e territorio nella pubblica amministrazione, collaborando a lungo in Regione Toscana alla realizzazione di cartografia e sistemi informativi territoriali. I suoi contributi narrativi sono più episodici e remoti, si ricorda nella collana degli Istrici Salani un libro per ragazzi che all’epoca incontrò un certo favore di pubblico.