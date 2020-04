Il Quotidiano vi augura Buona Pasqua

E’ una Pasqua anomala per tutti i cittadini i cittadini molisani, certamente non serena. Il nostro pensiero, in questi giorni di emergenza, di smarrimento e di angoscia, va principalmente a quelle persone malate che in queste ore stanno combattendo contro il temibile virus. E a chi con loro è al fronte per combattere e guarire: a medici, infermieri, personale sanitario e a tutti coloro che ruotano intorno all’ambito sanitario in questi giorni di guerra, il nostro sincero grazie. Non sarà certamente una Pasqua felice, ma il nostro augurio è che si possa vincere al più presto questa importante sfida.