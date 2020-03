Il quotidiano in aiuto alle attività che fanno consegne a domicilio, scopri la lista

Il Quotidiano del Molise, in vista del nuovo Decreto Conte “Io resto a casa” da oggi si mette a disposizione con i propri mezzi per offrire un nuovo servizio, completamente gratuito, per gestire l’emergenza comune. Se hai un’attività di ristorazione, distribuzione e vendita generi alimentari o sei una farmacia e consegni a domicilio, puoi inserire i tuoi dati inviandoli via mail con gli orari ed eventuali costi del servizio e info a commerciale@quotidianomolise.it.

In questo particolare momento puoi fare la differenza aderendo alla campagna del “buon senso”. Uniti virtualmente possiamo isolare e limitare la diffusione del virus..

Confidiamo in molte adesioni.

Grazie.

LO STAFF DE”IL QUOTIDIANO ”

ZONA CAMPOBASSO

Burger Prince Via Monsignor Bologna 48-50 Campobasso 327957 3490 Pistilli Distribuzione bevande Via IV Novembre n°89

86100 Campobasso 087469106 Osteria Ventotto Via De Attellis, 9

86100 Campobasso 333942 7699 Ampa Protezione Civile Bojano Consegna gratuita farmaci e spesa alimentare 0874772893

ZONA TERMOLI

ZONA ISERNIA