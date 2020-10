Il Quotidiano del Molise tira le somme: in un anno 23 milioni di visualizzazioni di pagina. Scommessa vinta

Un po’ di nostalgia, nel rileggere queste pagine, le ultime, ammetto di averla provata. Ma solo per un attimo. Come quando si prende in mano un vinile. O si guarda una pellicola. Ma la nostalgia ben presto lascia spazio alla realtà. E ci rendiamo conto che la società evolve, il mondo cambia. Ed esattamente un anno fa siamo cambiati anche noi. Passando dal cartaceo al digitale. Proprio come il vinile e la pellicola. Abbiamo cambiato ma siamo rimasti fedeli a noi stessi, con gli obiettivi di sempre: raccontare con imparzialità e professionalità i fatti di questa regione. Abbiamo abbracciato totalmente la nuova frontiera del web e del digitale, adeguandoci al cambiamento. Quello che non è cambiato e per cui siamo grati a voi lettori, unico nostro padrone, è che siamo rimasti punto di riferimento per i cittadini molisani. Se prima eravamo il giornale cartaceo più letto, oggi siamo di gran lunga il sito web più seguito. Con numeri da capogiro che sinceramente hanno sorpreso anche noi. “Non potete fermare il vento”, si intitolava così il mio ultimo editoriale sul cartaceo. E così è stato. Anzi. Il vento ha soffiato forte in solo un anno dalla scelta, lungimirante, di editori e proprietà, di puntare tutto su web e digitale. mdi

