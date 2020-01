Il Quotidiano, ancora numeri da record…e a breve tante novità editoriali

Registriamo ancora una volta numeri da record. E ancora una volta ringraziamo voi lettori, che ci avete eletto a punto di riferimento dell’informazione regionale. L’anno è iniziato col botto per il Quotidiano del Molise online che continua ad incrementare gli ingressi sul proprio sito. Dati, come sempre, certificati dall’analytics di Google. Negli ultimi due giorni abbiamo registrato 175mila ingressi singoli: 88.594 nella giornata di giovedì e 86.326 in quella di ieri, venerdì 10. Segno tangibile del vostro affetto e della fiducia che riponete nel Quotidiano del Molise. Da parte nostra continueremo a lavorare con sempre maggiore slancio, coprendo, come già stiamo facendo, tutto il territorio regionale. Per un’informazione il quanto più possibile puntuale, precisa e corrispondente alla realtà.

Sono tante, poi, le iniziative in cantiere che a breve vedranno la luce. Breaking news video di metà giornata e trasmissioni televisive di approfondimento. Il tutto per ampliare l’offerta, essere al passo con i tempi e le tecnologie e soddisfare le esigenze di voi lettori, nostro unico punto di riferimento. gr, mdi