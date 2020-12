Il Quotidiano a sostegno del commercio molisano

Il Quotidiano del Molise ha deciso di scendere in campo per sostenere il commercio nelle città della regione. Quello che sta per arrivare, infatti, sarà un Natale difficile sotto tutti i punti di vista anche per il commercio locale stretto nella morsa della crisi dovuta al Covid-19. Nei mesi scorsi, infatti, proprio a causa della pandemia e del conseguente lockdown, i consumatori hanno iniziato a preferire gli acquisti all’interno della catena della grande distribuzione. Per Natale, invece, abbiamo deciso di scendere in campo per sostenere il commercio locale, quello del piccolo negoziante sotto casa, e chiedere a tutti i cittadini di prediligere gli acquisti all’interno della propria città per sostenere l’economia del Molise e l’occupazione.

Tanti i vantaggi per chi deciderà di acquistare dal piccolo negoziante sotto casa invece che online: dal servizio personalizzato e di qualità, passando alle piccole attenzioni e alla capacità di consigliare il prodotto giusto per ogni esigenza. Senza dimenticare la consegna a domicilio che tante realtà, anche in Molise, hanno iniziato a fare proprio per offrire un servizio in più ai propri clienti e gli acquisti online che anche le attività commerciali e le piccole e medie imprese locali stanno facendo con grandi risultati e attenzione ai propri clienti.

Per quest’anno per i regali, scegli i negozi della tua città!

A Natale usa il cuore!.