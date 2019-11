Il Questore di Campobasso in visita al Comando Militare dell’Esercito

REDAZIONE

Nella Caserma “Gen. Gabriele PEPE” di Campobasso, sede del Comando Militare Esercito “MOLISE”, martedì 12 novembre 2019, il Comandante, Col. Francesco Paolo D’IANNI, ha ricevuto in visita istituzionale il Questore di Campobasso, Dottor Alberto Francini.

Nel corso dell’incontro, contraddistinto da viva e reciproca cordialità, è stato presentato un briefing sul Comando Molisano e sui compiti svolti dall’Esercito nella Regione.

In particolare sono state illustrate le origini storiche del Comando e della Caserma, le attività presidiarie svolte in Regione, gli impegni promozionali finalizzati al reclutamento, che vedono il personale del Comando molisano impegnato ogni anno nella conduzione delle cerimonie interforze nonché nei convegni, incontri e conferenze rivolte ad un ampio pubblico di riferimento: mondo scolastico, media, istituzioni e cittadini.

Il Dottor Francini ha potuto constatare il livello di integrazione sul territorio del Comando Militare Esercito Molise, unico Ente di Forza Armata presente nella regione, esprimendo parole di apprezzamento per le molteplici attività svolte dall’Esercito in Regione, in Italia e nelle operazioni internazionali.

L’incontro ha ulteriormente testimoniato la costante ed efficace collaborazione che intercorre ormai da anni tra le Istituzioni locali e l’Esercito.