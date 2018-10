Il questionario per i passeggeri parla chiaro: il catamarano Zenit per la Croazia promosso a pieni voti

Era aprile quando gli studenti dell’Unimol, con il docente Angelo Presenza presentarono il Customer Satisfaction Questionnarie, il questionario realizzato per la GSTravel che è stato sottoposto ai passeggeri dello Zenit che hanno salpato da Termoli per la Croazia e viceversa durante la stagione estiva 2018. Un lavoro di grande sinergia tra tutti i partecipanti che hanno portato gli studenti a mettere in pratica quanto appreso dai libri e lo staff dello Zenit a comprendere meglio pregi e difetti sui quali lavorare.

Ebbene dopo la stagione estiva, è il momento di tirare le somme. Dai 195 questionari somministrati dal personale di bordo ai passeggeri emerge con chiarezza che il trend è stato più che positivo con votazioni comprese tra 8 e 9 in particolar modo per la puntualità della partenza, dell’arrivo, dell’accoglienza. Una prova superata a pieni voti che rincuora Domenico Guidotti, direttore della GSTravel che tanto ha creduto nel progetto.