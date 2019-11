«Il quartiere Cep dimenticato tra erbacce, marciapiedi e strade piene di buche»

Lega e Forza Italia accusano: «L’amministrazione M5S non ha una visione del futuro e mortifica la città»

CAMPOBASSO. Seduta all’aperto questa mattina al quartiere “Cep”, mercoledì 20 novembre, della commissione consiliare Attività Produttive presieduta da Margherita Gravina (M5S). «Un quartiere progettato dall’ingegner Enrico Mandolesi e considerato fra i migliori esempi di edilizia popolare dell’intero Paese – ha spiegato il capogruppo di Forza Italia, Domenico Esposito – ma purtroppo dimenticato dal punto di vista gestionale. A distanza di cinque mesi dall’inizio della legislatura, in occasione della seduta della Commissione di marca pentastellata, abbiamo potuto notare come anche questa amministrazione abbia dimenticato questa importante area della città, dove vivono oltre settemila campobassani. Erbacce ovunque, asfalto al collasso e marciapiedi semidistrutti in diversi punti. Non esiste un servizio di vigilanza costate – incalza Esposito – e in tutto questo l’allocazione dei banchi, durante le ore del mercato, posizionati sui marciapiedi, non consente il libero accesso di anziani e disabili. Una situazione che andrebbe gestita in maniera coordinata rispetto a tutte le altre situazioni cittadine di commercio su suolo e aree pubbliche. I bagni pubblici sono in uno stato pietoso, aperti anche nelle ore notturne divenendo possibili spazi usufruibili da chiunque e con qualunque scopo. Esiste un problema sicurezza – conclude il capogruppo azzurro – queste aree, infatti, sono soggette a borseggi e altri micro-reati, così che andrebbero dotate di funzionanti impianti di videosorveglianza a garanzia di tutti. Questa amministrazione comunale non ha alcuna visione rivolta al futuro – ha concluso Esposito – né alcun progetto di crescita, che mortifica sempre più il capoluogo molisano».

Occorre «restituire dignità alle periferie e ai quartieri», gli ha fatto eco il consigliere della Lega, Alessandro Pascale. «Abbiamo notato la scarsa considerazione di un quartiere così popoloso da parte dell’amministrazione comunale. I problemi sono diversi sui quali si sarebbe dovuto provvedere sin da subito – ha proseguito Pascale – a partire dalla viabilità, alla segnaletica orizzontale e verticale, alla percorribilità delle strade, al verde pubblico. Il Quartiere Cep era famoso per il suo fiorente mercato e oggi lasciato in uno stato di abbandono, dal punto di vista del decoro, ma anche di ogni forma di regolamentazione. Tutto ciò rappresenta la mortificazione di un quartiere che era il fiore all’occhiello della città, nato con l’idea di un quartiere periferico ma autosufficiente per servizi e vivibilità. Oggi – ha concluso il consigliere della Lega – i problemi sono numerosi e soprattutto sociali».