Il “Punto vaccini” dell’Auditorium di Isernia resterà in funzione

Sarà possibile grazie all’Asrem

“Manca l’ufficialità, ma è pressoché certo che il centro vaccinale dell’auditorium resterà aperto e continuerà la sua attività di somministrazione”.

Lo ha reso noto il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, che ha aggiunto: <>.

“Il Centro vaccinale di Isernia – ha proseguito d’Apollonio – ha sempre funzionato perfettamente e con ottimi risultati, grazie alla proficua ed eccellente azione dei Carabinieri, che in questa nuova fase lasceranno ogni competenza ai medici e infermieri dell’ospedale.

In prima persona e con impegno costante – ha concluso il sindaco – ho agito per assicurare ai cittadini la possibilità di continuare a ricevere i vaccini, indispensabili per il contrasto alla pandemia. Operando in sinergia con l’Asrem, posso dire che l’obiettivo è stato raggiunto, a totale beneficio della popolazione. Colgo infine l’occasione per ringraziare le iniziative politiche che, nelle ultime ore, hanno inteso perseguire una identica finalità, quella stessa a cui lavoravo da tempo in silenzio ma con tangibile determinazione”.