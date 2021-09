Il punto nascita resta aperto, il sindaco Roberti: “Anche questa volta il Tar ci ha dato ragione”

Dopo la sentenza del Tar arrivata nella tarda mattinata di oggi, 9 settembre, che si è pronunciato sulla apertura del punto nascita di Termoli, accogliendo il doppio ricorso presentato dagli avvocati delle amministrazioni comunali e delle mamme del Basso Molise e confermando la sospensiva già arrivata tramite udienza inaudita altera parte, emesso in urgenza a luglio, non è tardato ad arrivare il commento del sindaco di Termoli, Francesco Roberti. “Quelli che oggi festeggiano che il Tar anche questa volta ha dato ragione alle giuste rivendicazioni dei Sindaci del Basso Molise sulla questione del Punto Nascite del San Timoteo ieri dov’erano?”. Poche ore prima sempre il sindaco aveva commentato così contro le voci di una possibile chiusura del punto nascita che si rincorrevano: “La chiusura del Punto Nascite di Termoli voluto dai precedenti commissari ad acta è stata bocciata dal Tar Molise per ben due volte, accogliendo, in entrambi i casi, i ricorsi proposti dai comuni di Termoli, del basso Molise e di tante donne utenti del reparto. Non a caso, all’Ospedale di Termoli si è continuato e si continuerà a nascere”.