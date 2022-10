Il Punto Nascita di Termoli non chiuderà: accolto il ricorso presentato dai Comuni

Il sindaco Francesco Roberti: “Il Tar parla di carenza assoluta di istruttoria e di motivazione rispetto alle ragioni di fatto che hanno indotto alla sospensione dell’attività di accettazione ostetrica. Il provvedimento si presenta adottato senza il benché minimo vaglio: delle difficoltà logistiche per gli urgente di raggiungere le strutture più vicine e del fatto che il san Timoteo è l’unico ospedale per la zona costiera”

E’ stato accolto il ricorso presentato dai Comuni di Termoli, Campomarino, San Giacomo degli Schiavoni, Portocannone, Guglionesi, Palata, Montefalcone nel Sannio e Montecilfone contro la chiusura del Punto Nascita di Termoli.

E’ quanto deciso dal Tar Molise che ha annullato la nota dell’Asrem del 14 luglio 2021 e la nota della struttura commissariale sanitaria del 13 luglio 2021. Si tratta di una vittoria importante per l’ospedale di Termoli che arriva all’indomani della discussione di merito che si è tenuta qualche giorno fa davanti ai giudici del tribunale amministrativo.

Nelle 18 pagine della sentenza che arriva a seguito dell’udienza di merito dello scorso 5 ottobre 2022, il collegio del tribunale amministrativo ha ripercorso tutte le tappe che hanno portato al ricorso presentato non solo dalle amministrazioni comunali ma anche dalle associazioni “La Casa dei Diritti” e Molisanità e da alcune private cittadine.

Mentre i ricorsi presentati dalle associazioni e dai privati non sono state accolte, quello delle amministrazioni comunali è stato vagliato alla luce di precedenti ricorsi similari che sono stati presentati anche in altre parti di Italia.

Sotto la lente da un lato la disposizione dell’Asrem e della struttura commissariale che già in una prima battuta avevano chiuso il Punto Nascita (poi successivamente riaperto in quanto non erano stati previsti gli accordi di confine per consentire alle partorienti di usufruire di altri ospedali vicini), dall’altro la morte del bambino avvenuta il 12 luglio 2021 “e della correlativa esigenza – scrivono i giudici nel dispositivo della sentenza – di svolgere gli accertamenti del caso.

Il tenore del provvedimento – si legge ancora nella sentenza – è dunque chiaro nell’assumere detto episodio, e la connessa necessità di far luce sugli aspetti della vicenda, quale esclusiva ragione fondante la misura inibitoria disposta dall’amministrazione. A tale stregua le ben diverse tematiche, di natura organizzativa, che hanno formato oggetto del pregresso contenzioso definito con la sentenza di questo Tar n.80/2021 esulano dal perimetro dell’odierno thema. Nel pronunciarsi su quella sentenza il tribunale ha ravvisato la sussistenza di specifici vizi istruttori e di motivazione nella scelta allora compiuta dalla Regione Molise, fornendo così anche degli elementi conformativi della successiva azione amministrativa di pianificazione e organizzazione della rete sanitaria”.

E il Tar prosegue oltre. “Tale lapidario riferimento all’evento occorso il 12 luglio 2021 costituisce il frutto di una istruttoria gravemente carente prima di tutto sul presupposto di fatto addotto a base della motivazione adottata. Dal provvedimento impugnato non emerge che l’amministrazione abbia fondato la sospensione dell’attività di accettazione ostetrica su un previo vaglio delle possibili cause del decesso del neonato nel punto nascita, ne essa ha affermato che un simile vaglio abbisognasse necessariamente, per poter trovare luogo, di una condizione di sospensione della detta attività.

Pertanto la decisione di sospendere l’attività di accettazione ostetrica sulla base di tale evento, tragico ma di per sé comunque isolato, avrebbe richiesto una puntuale attività di preliminare istruttoria, esternata in sede di motivazione, sui punti dinanzi indicati. Il provvedimento ha disposto – continuano i giudici – sostanzialmente una sospensione a tempo indeterminato dell’attività in questione senza l’ausilio di specifiche risultanze e valutazioni e, in definitiva, senza fornire una motivazione che esplicitasse un’eventuale connessione tra le possibili cause dell’evento 12 luglio 2021 e un’assoluta necessità di sospensione immediata dell’attività di accettazione ostetrica.

Va altresì evidenziato il carattere del tutto generale e generico, e pertanto assai poco mirato, delle azioni rimediali intraprese esauritesi per lo più in iniziative formative nei confronti del personale, senza quindi specifici e particolari impatti sull’organizzazione e sul funzionamento del punto nascita.

Il provvedimento inibitorio, infatti, si presenta adottato senza il benché minimo vaglio: i) delle difficoltà logistiche per gli utenti di raggiungere le altre strutture sanitarie più vicine, difficoltà dovute alle critiche condizioni infrastrutturali e trasportistiche regionali, nonché ai correlativi tempi di percorrenza da sostenere; ii) del rilievo che l’Ospedale “San Timoteo” di Termoli risultava l’unico nosocomio operativo per la zona costiera del Molise; iii) dell’incremento della popolazione usualmente registratosi in tale zona in piena estate, a motivo del massiccio afflusso di turisti; iv) della effettiva capacità delle altre strutture ospedaliere di garantire l’accettazione ostetrica in condizioni di migliore sicurezza rispetto a Termoli. In definitiva, il provvedimento in epigrafe risulta dunque afflitto dal vizio di istruttoria e dal difetto di motivazione per i diversi aspetti fin qui illustrati”.

Un provvedimento sul quale si è espresso anche il sindaco di Termoli, Francesco Roberti: “Il Tar parla di carenza assoluta di istruttoria e di motivazione rispetto alle ragioni di fatto che hanno indotto alla sospensione dell’attività di accettazione ostetrica. (…) Il provvedimento si presenta adottato senza il benché minimo vaglio: delle difficoltà logistiche per gli urgente di raggiungere le strutture più vicine e del fatto che il san Timoteo è l’unico ospedale per la zona costiera”.