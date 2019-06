«Il Punto Nascita di Termoli chiuso perché non ha i requisiti di sicurezza previsti»

REDAZIONE TERMOLI

«Il punto nascita di Termoli è stato chiuso perché non ha i requisiti di sicurezza previsti». E’ quanto affermato dal Ministro della Salute, Giulia Grillo, in una nota stampa il giorno successivo alla firma da parte del commissario e sub commissario alla Sanità, Giustini e Grossi, del decreto che di fatto chiude il punto nascita del San Timoteo di Termoli. «Il parere espresso dal Comitato percorso nascita nazionale – ha affermato ancora la Grillo in una nota stampa – è scaturito dalla disamina dei dati relativi agli standard di sicurezza previsti dall’accordo Stato Regioni 16.12.2010, oltre che dalla tendenziale diminuzione dei volumi di attività riscontrati a partire dal 2010».

Di qui la richiesta di una deroga che, a detta della Grillo la «Regione Molise ha chiesto al comitato percorso nascita un parere di deroga esclusivamente per il punto nascita di Isernia, il parere positivo è stato concesso a condizione che venisse chiuso il punto nascita dell’Ospedale San Timoteo di Termoli. Si sottolinea che il punto nascita di Termoli oltre ad alcuni disallineamenti rispetto agli standard richiesti non ha alcuna condizione di disagio orografico attestato dalla bassa fidelizzazione delle donne dei comuni del suo bacino di utenza che da anni scelgono di partorire in altri punti nascita, anche fuori Regione, e più distanti da Termoli». Successivamente anche una puntualizzazione rispetto alla situazione dei medici in Molise e alla carenza non solo nella regione ma anche nel resto dell’Italia. «Si sta provvedendo – ha affermato la Grillo – con interventi resi possibili dalle norme contenute nel decreto Calabria sia in prospettiva di lungo termine attraverso assunzioni oggi rese possibili, ma anche nell’immediato grazie alla possibilità di conferire incarichi a tempo determinato a medici specializzandi dell’ultimo e penultimo anno».