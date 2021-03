Il Punto Nascita del San Timoteo non chiuderà: arriva la sentenza del Tar

Il Punto Nascita del San Timoteo non chiuderà. La buona notizia arriva in un momento drammatico dell’emergenza Covid-19. A renderlo noto l’avvocato Laura Venittelli che si era costituita come legale di numerose mamme del basso Molise. I giudici hanno annullato il provvedimento con cui era stato chiuso il reparto il 26 giugno 2019 e su cui poi ci furono delle battaglie di piazza. Si tratta di una notizia che si aspettava con ansia in basso Molise con l’ospedale San Timoteo messo in ginocchio dalla variante inglese del Covid. “Una grandissima notizia – afferma Laura Venittelli – c’è l’abbiamo fatta. Per ora il punto nascita è salvo! Grazie a tutti quelli che si sono battuti per questo grande risultato. Grazie ai medici ed alle donne che mi hanno affidato l’ incarico professionale per questa battaglia. Grazie all’avv.to Roberto Gianmaria che, con il gruppo della “Casa dei diritti” ha sostenuto questa importante battaglia. Grazie ad Enzo, Vincenzo e Massimo! Nessuno tocchi il punto nascita! Nessuno tocchi l’Ospedale San Timoteo! Continueremo, se darà necessario, la nostra battaglia”. E sulla questione si è espresso anche il sindaco di Termoli, Francesco Roberti che a nome di tutti i sindaci firmatari ha espresso una viva “soddisfazione per l’accoglimento in toto del ricorso contro la chiusura del Punto Nascita dell’ospedale di Termoli. L’annullamento da parte dei giudici del provvedimento con cui era stato chiuso il Punto Nascita del San Timoteo lo scorso 26 giugno 2019 evidenzia l’impegno che, fin da subito, ha visto in prima linea i sindaci che hanno sempre creduto nel mantenimento di un reparto indispensabile per la città di Termoli e per tutto il Basso Molise”.

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA