Il punteruolo rosso colpisce ancora: strage di palme alle Isole Tremiti

Le immagini della nuova ondata di “devastazione” da parte dell’animale che già anni fa aveva distrutto piante su piante anche in basso Molise

L’allarme arriva dalle Isole Tremiti ma fa riaffiorare alla mente quello che successe non più di qualche anno fa anche a Termoli e nel basso Molise quando nel giro di pochi giorni le palme secolari vennero distrutte. Il killer di turno è lo stesso: si tratta del punteruolo rosso, il terribile parassita che è stato la causa della distruzione di centinaia di piante. E il nuovo allarme arriva dalle Isole Tremiti che sono state quasi del tutto divorate dal punteruolo rosso. Ad essere maggiormente colpite sono state le isole di San Nicola e San Domino così come dimostrano le foto di Gabriele Carta pubblicate sulla pagina Riserva Naturale Isole Tremiti. Una vera e propria strage che si è consumata in poche settimane nonostante l’amministrazione comunale si sia immediatamente attivata per risolvere il problema. La speranza è che la situazione possa rientrare nella norma e che, soprattutto, il punteruolo non torni di nuovo a infestare le palme del basso Molise.