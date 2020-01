Il “pungolo della discordia”, Carresi al bivio

Sul pungolo parte il sondaggio popolare: «Servono soluzioni alternative»

REDAZIONE TERMOLI

Si alimenta a ritmo serrato il dibattitto sulle Carresi. Con la modifica all’ordinanza Martini dello scorso 30 agosto 2019 di fatto viene attribuito ai veterinari il potere di bloccare la Carrese poiché il loro parere è considerato vincolante. Ora la questione è che i veterinari hanno comunicato al Ministero della Salute che non permetteranno lo svolgimento della corsa in caso di utilizzo del pungolo.

“La Carrese 2020, quindi, in questo caso non ci sarà –si legge sul gruppo Facebook Unione Carresi- Unica via di uscita è quella di affidarsi ad uno studio scientifico condotto da un ente terzo, quindi non interessato ed equidistante, che possa certificare l’assenza di maltrattamento e sevizie in caso di uso del pungolo. Solo allora potrà tornarsi a correre la Carrese nella forma classica. Occorrono però due anni e servono soluzioni alternative se vogliamo celebrare le Carresi anche nel 2020. Sulla vicenda è in corso un dibattito serrato. È importante, al fine di chiarire tutte le posizioni, anche sentire le comunità, i cittadini”.