Il Pullman Azzurro della Polizia Stradale e la Lamborghini Huracan a Termoli per “E…state con noi”

Domenica 30 luglio, a Termoli, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, presso il Castello Svevo, farà tappa la campagna itinerante della Polizia di Stato “E…state con noi”, di sensibilizzazione sul tema dei rischi e dei comportamenti scorretti alla guida. Sul posto, per l’occasione, saranno impiegati il Pullman Azzurro della Polizia Stradale, munito dell’aula didattica itinerante utilizzata per le attività di informazione sulla sicurezza stradale, e la Lamborghini Huracan della Polizia di Stato, la supercar impiegata nel trasporto in emergenza di organi, plasma e sangue.