Il progetto Revival a Campobasso: la cultura per lo sviluppo sostenibile

Il sindaco Gravina: «Un concetto diverso di sviluppo urbano non più legato all’edificazione selvaggia»

CAMPOBASSO. Sono giunti oggi, martedì 29 ottobre, a Campobasso i partner dell’Ente Comune per il progetto Revival ai quali il sindaco, Roberto Gravina, è stato lieto di porgere il suo benvenuto e quello di tutta l’amministrazione comunale cittadina. L’iniziativa, finanziata con fondi del programma Interreg Cbc Italia-Croazia 2014/2020, ha come obiettivo quello di trasformare il patrimonio culturale perduto o poco utilizzato in una leva per lo sviluppo territoriale sostenibile.

«Ridare vita ai luoghi urbani che hanno perso nel tempo le loro funzioni originarie di utilizzo o che sono addirittura finiti in stato di abbandono – ha dichiarato Gravina nel suo saluto ai partecipanti – deve essere un impegno non solo stimolante per chi amministra e per chi opera nel settore culturale e turistico, ma deve anche rappresentare un modo di operare che permetta di perseguire un diverso concetto di sviluppo urbano, non più legato all’edificazione selvaggia, ma capace di entrare in sintonia con quegli elementi quasi dimenticati del nostro patrimonio, per renderli utili a molteplici scopi. Sono convinto che questi due giorni di confronto e dibattito che si terranno nella nostra città, porteranno un contributo fondamentale in termini di idee progettuali da affinare nel tempo, rendendo ogni azione operativa corrispondente alle esigenze del territorio di riferimento».

Domani, mercoledì 30 ottobre, alle 15 si terrà, alla bibliomediateca comunale in via Roma 43 (ex Scuola E. D’Ovidio), un primo incontro trasnazionale di disseminazione del progetto Revival. L’incontro, della durata di due ore circa, sarà incentrato sull’importanza della rigenerazione urbana come incentivo allo sviluppo territoriale e del turismo culturale nell’area di Campobasso.