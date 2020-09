Il progetto fotografico Lamborghini esplora il Molise

I boschi, il mare, le distese di girasoli e grano, i luoghi carichi di storia: uno dei capitoli di “With Italy, For Italy” esplora il Molise, definito come “una regione in cui determinazione e romanticismo convivono”. “Il progetto firmato Lamborghini “With Italy, For Italy” -si legge sul sito della Lamborghini- rappresenta un viaggio fotografico straordinario che celebra eccellenza e bellezza italiane. Il genio creativo di 21 fotografi celebri, lo splendore di 20 regioni italiane e lo stile e potenza impareggiabili di 20 esclusivi modelli Lamborghini si uniscono per dare vita a un’iniziativa unica, simbolo positivo di rinascita a seguito dell’emergenza Coronavirus. Lo abbiamo fatto assieme a Roselena Ramistella e alla nostra Urus, vagando per luoghi senza tempo”.