Architettura, musica ed ambiente: insieme per il futuro

Il progetto di due giovani installato a Bonefro: «Ci innoviamo e cambiamo perché l’incontro con il nostro mondo possa lasciare il segno»

Quella che vedete in foto è una struttura in PLA, un materiale ecologico, biodegradabile che deriva dal mais. È stata progettata da Marco Rateni alias MR landart (acronimo di My Rock landart) paesaggista rock e vice presidente dell’associazione Primo Volo di Campobasso, ed è stata realizzata dall’azienda “The prototype srl” di Pescara.

«La superficie della struttura, installata a Bonefro, è stata rivestita da uno strato di resina naturale per resistere agli agenti atmosferici. Al suo interno sono state introdotte longitudinalmente delle barre filettate e, trasversalmente, alcuni listelli in legno di abete» spiega il progettista. «Il tutto è stato riempito con della terra per far crescere le piante di Dipladenia rossa che fuoriescono dalle due sagome di chitarre (Godin Multiac Nylon e Takamine Nylon) della copertina dell’album “Love songs” di Giacomo Raimondo, direttore artistico del Bonefro Rock, manifestazione che quest’anno ha compiuto 25 anni» ha aggiunto Marco Rateni. «Scansionando i codici posti sul bordo con l’App Android “MR landart” sviluppata da Carlo Branca, facilmente scaricabile da Google Play Store, è possibile ascoltare il brano “Mona Lisa”. La sperimentazione di questa soluzione urbana ha dato la possibilità a due giovani, a me e Martino Bucci, di fare un lavoro che deriva da anni di studio e sacrifici, un lavoro che ci dato la possibilità di instaurare un rapporto fisico ed economico tra le persone e le risorse locali» ha detto ancora.

Martino Bucci e Marco Rateni si sono conosciuti, anni fa, all’Università D’annunzio di Pescara: entrambi laureati in Architettura, uniti dalla passione per i temi della tecnologia del Progetto e della salvaguardia dell’ambiente. La stessa passione che li unisce ancora oggi nel lavoro che li accomuna.

«The prototype è un’azienda che si occupa di Produzione Additiva e Prototipazione Rapida attraverso servizi, modelli e soluzioni con i più efficaci livelli qualitativi ed economici sia per le aziende che già si posizionano nel campo dell’innovazione sia per quelle che vogliono avviare percorsi innovativi» ha spiegato Martino Bucci che, insieme ad Andrea Pericoli, l’ha fondata. «The prototype, ad oggi, è la prima startup ad aver stampato 15.000 componenti personalizzati per un’unica azienda. Vogliamo creare prodotti e soluzioni intelligenti che possano dare un valore aggiunto al concetto di produzione additiva e trasmetterlo nell’economia di scala. Vediamo il potenziale nella modifica costante delle tecnologie e delle idee, ci innoviamo e cambiamo perché l’incontro con il nostro mondo possa lasciare il segno» ha detto ancora Bucci.

«Cercate di pensare ai giovani che vanno via dai nostri paesi perché non hanno modo di lavorare, cercate di pensare alle aziende che fanno fatica a sostenersi ed unitevi a noi, ringraziando chi, seppur con un piccolo contributo, prova a cambiare questo stato di cose. Grazie all’Amministrazione di Bonefro, al sindaco Nicola Giovanni Montagano e all’assessore Carmen Lalli che hanno aperto le porte del proprio comune a tali innovazioni ed espressioni artistiche, credendo nel progetto e credendo in noi» ha concluso Marco Rateni.