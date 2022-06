Il prof. Giovanni Maddalena di nuovo nel comitato scientifico dell’École Normale Supérieure di Parigi

Docente di filosofia della comunicazione e del linguaggio presso i corsi di studio di Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione di UniMol, il prof. Giovanni Maddalena, è stato nominato per la seconda volta consecutiva nel comitato scientifico internazionale dell’École Normale Supérieure di Parigi, una delle istituzioni culturali più prestigiose a livello globale. Come nel 2017, nel mese di giugno il prof. Maddalena sarà chiamato insieme ad altri 14 professori, provenienti da tutto il mondo, a valutare i percorsi dell’École e a suggerire prospettive scientifiche e didattiche dei prossimi anni. “In effetti, è un grande onore essere chiamato ancora a svolgere questa funzione per i prossimi anni in un’istituzione così significativa per la cultura europea e penso che sia anche un riconoscimento dell’ottimo lavoro che si fa presso la nostra università” dichiara il prof. Maddalena che, insieme al prof. Claudio Colombo, è anche Delegato del Rettore per l’Internazionalizzazione. “La nostra università sta accrescendo il proprio livello di internazionalizzazione, come dimostrano le due lauree a doppio titolo nelle magistrali di Informatica e Scienze Politiche. Spero che questa nomina sia anche l’occasione per ulteriori accordi con l’École e con altre università francesi, che sono stati un po’ bloccati dai due anni di pandemia e che sono importanti per accrescere le opportunità dei nostri studenti.”