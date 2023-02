Il prof Genovese esempio per più generazioni, in lutto il mondo dello Sport

“Un giorno davvero triste per tutto lo sport molisano e per il Comitato Regionale Molise dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari D’oro al Merito del Coni e del Cip che perde un amico, uno sportivo di altri tempi che sicuramente lascerà una traccia indelebile in favore delle future generazioni, con valori originali di lealtà e rispetto del prossimo di cui era portavoce”. Così Michele Falcione, presidente dell’ANSMES Molise alla notizia della scomparsa di Sergio Genovese, “dirigente scolastico nella vita professionale e sportivo doc nel suo tempo libero. Ha lasciato la sua esistenza terrena nella tarda mattinata, lasciando un vuoto incolmabile che difficilmente potrà essere riempito, in considerazione della sua grande esperienza sportiva e di conoscenza del mondo giovanile.

Una figura che ha rappresentato, per diverse generazioni, un punto di riferimento anche per l’organizzazione di manifestazioni sportive, che miravano principalmente ad unire il mondo dei giovani imprimendo quei valori sportivi di una volta, che oggi difficilmente sono riscontrabili negli ambienti sportivi.

Una figura che sia nel campo della scuola che dello sport, ha rappresentato un punto di riferimento per colleghi, tecnici, dirigenti, atleti e società sportive; ha dedicato, gran parte della sua vita, ad insegnare ai giovani il rispetto non solo dell’avversario ma della persona nei rapporti quotidiani; ha insegnato ad intere generazioni che la sconfitta sportiva era un punto di partenza dalla quale trarre solo spunto per arrivare al raggiungimento di quei traguardi, che lui stesso ha toccato con mano, grazie ai prestigiosi incarichi ricoperti nel calcio e nell’atletica leggera.

Proprio il 13 dicembre, presso l’Auditorium della ex Gil a Campobasso, aveva ricevuto un prestigioso riconoscimento che proprio il Comitato Regionale dell’Ansmes aveva voluto assegnare nell’ambito della manifestazione sportiva annuale “Un premio alla carriera”, a testimonianza del grande impegno che durante la sua vita ha sempre profuso, con tenacia ed abnegazione; come per un segno del destino e’ stata l”ultima volta che chi scrive ha avuto modo di incontrare Sergio, che nonostante le sue grandi sofferenze come un calciatore colpito ad una “caviglia”, aveva esternato grande soddisfazione per il premio ricevuto, ringraziando a gran voce l’intero direttivo del Comitato.

Scompare un uomo che nonostante le sofferenze della malattia, non si è mai sottratto alle sollecitazioni della nostra Associazione, che lo aveva piacevolmente coinvolto negli incontri dedicati ai giovani e alle loro problematiche adolescenziali.

I Componenti del Comitato Regionale del Molise, del Comitato Provinciale di Campobasso e tutti i soci dell’Ansmes Molise si stringono intorno alla famiglia, con la certezza che anche lassù continuerà a “dire la sua” in nome dello sport e della sua Campobasso”.