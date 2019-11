“Il processo” sbarca su Canale 5

Mediaset e Lucky Red, alla sua prime esperienza nella serialità televisiva, si fondano nella costruzione di un legal thriller dai canoni angloamericani

Arriverà in prima serata venerdì 29 novembre la nuova serie prodotta da Rti e dalla compagnia di produzione e distribuzione italiana sopracitata. Il processo è un’opera innovativa che racconterà un calvario legale osservato e vissuto da tutti i punti di vista. Vittoria Puccini, reduce dal successo sulla Rai con “Mentre ero via”, mandato in onda la scorsa primavera, vestirà i panni di Elena Guerra, una pm (pubblico ministero) in lotta per la ricerca della verità sull’assassino di una giovane donna. L’ex interprete di Elisa di Rivombrosa si conferma un’attrice caparbia e superlativa, affascinata anche dal genere mistery che ha iniziato a ricoprire con costanza e devozione. Come oppositore, la donna si troverà di fronte Francesco Scianna nel ruolo dell’avvocato penalista Ruggero Barone, difensore dell’imputata Linda Monaco interpretata da Camilla Filippi. Il cast include inoltre: Margherita Caviezel, Michele Morrone, Simone Colombari, Maurizio Lastrico, Pia Lanciotti, Lisa Galantini, il veterano Roberto Herlitzka, Tommaso Ragno, Giordano De Plano, Euridice Axen e Giovanni Vettorazzo

Il giovane regista Stefano Lodovichi, dirige questa serie crime all’italiana che prende spunto da opere come “American crime story” e “The killing”, strizzando l’occhio anche all’omonimo manoscritto di Franz Kafka. A redigere la sceneggiatura di una serie ricca di intrattenimento, è lo scrittore e romanziere Alessandro Fabbri, già creatore degli scritti per la trilogia 1992-1993-1994 di Sky. La serie andrà in onda in quattro prime serate per un totale di otto episodi da cinquanta minuti cadauno

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, alla quale hanno preso parte tutti gli interpreti, Vittoria Puccini ha svelato alcuni spunti che l’hanno portata a divenire Elena Guerra: “quando ho letto la sceneggiatura sono letteralmente impazzita – afferma l’ex interprete di The Place – la storia mi ha catturata subito e mi sono innamorata del personaggio. Mi sono documentata molto parlando con una vera pm che mi ha trasmesso la sua energia che io ho poi riversato sulla protagonista. Elena è una donna forte ma nasconde un passato traballante che verrà svelato nel corso della serie” conclude l’attrice quarantenne originaria di Firenze. Dopo di lei, prende la parola chi ha guidato gli attori sul set: “sono molto contento del risultato emerso – esulta Lodovichi – ho potuto lavorare in totale libertà, costruendo una storia che analizzasse tutti i punti di vista. Per me è un prodotto italiano che attinge alla serialità britannica e americana” conclude il regista. Sempre nel corso della conferenza, rispondendo ad una nostra domanda posta allo showrunner Alessandro Fabbri sul fatto se avesse preso spunto dall’omonimo manoscritto di Kafka, lo stesso sceneggiatore ci ha così risposto: “onestamente no. Ho letto il processo del filosofo boemo quando andavo a scuola – specifica Fabbri – ma non ne ho usufruito ai fini di scrittura per il copione della serie”A chiudere le dichiarazioni c’è Francesco Sciarra. L’ex attore protagonista di Baaria, diretto da Giuseppe Tornatore, ha parlato della sua esperienza come avvocato: “Mi sono molto divertito in questo ruolo – sottolinea l’attore palermitano – ovviamente il mio personaggio funge un po’ da cattivo, però ne ho apprezzato l’evoluzione nel corso del tempo”.

Il processo dunque, è un lavoro entusiasmante, capace di intrattenere il pubblico, grazia ai finali ‘cliffhanger’, che hanno il delicato incarico di invogliare la visione degli episodi successivi. E’ un’opera giovane, nella quale figurano molte donne, caratterialmente diverse, che evita di spingersi in un classicismo che da anni ostacola e non poco la serialità italiana. C’è la fermezza che la serie saprà conquistarsi una buona fetta di pubblico in grado di apprezzarne i contenuti appassionandosene e accompagnandola verso l’epilogo finale che, a detta degli interpreti, si preannuncia ricco di colpi di scena.

Stefano Berardo