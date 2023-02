Il Principio di causalità

di Maria Pia Strocchi

Volgendo il nostro sguardo all’indietro nel tempo e ripensando alla meccanica classica, ci si presenta subito un suo aspetto fondamentale: si tratta del legame che scopriamo fra gli eventi, che si caratterizza in un legame causale legato alla nostra convinzione metafisica che ogni evento abbia una causa.

Questa convinzione è per noi tranquillizzante perché ci mostra un panorama di accadimenti legati fra di loro da un filo che se spesso è di difficile interpretazione ci risulta tuttavia esistente. E l’esistenza di questo filo che unisce gli eventi si collega forse ad una delle nostre convinzioni più radicate. Possiamo ora cercare di definire il concetto di “causa” e dire che “causa” è ciò che provoca una conseguenza. Aggiungiamo, seguendo il senso comune, che siamo convinti che “ogni evento ha una causa”. E con “evento” intendiamo il sorgere di qualcosa che prima non c’era o il mutare di qualcosa che già c’era. In queste definizioni di “causa” e di “evento” intendiamo implicitamente che si tratta di accettare il reale come qualcosa avente una vita in sé che si vela al nostro sguardo e alla nostra indagine, che però noi riusciamo a svelare in parte mediante sperimentazioni e mediante la nostra confidenza nella metafisica. Infatti specie nel concetto di causa facciamo appello alla convinzione, che ci sostiene nel nostro rapporto con la realtà delle cose, che per il realizzarsi di un evento debba esistere una causa. E la necessità di esistenza di una causa per ogni evento non si situa che nella metafisica.

Il concetto di causalità non ci appare solo instaurarsi fra eventi di interesse scientifico, ma sussistere in tanti ambiti del sapere: la storia, la filosofia, anche la teologia. Si può dire che è connesso al nostro modo di pensare in ogni campo. Certamente il concetto di causa esprime la necessità che sentiamo di relazionare fra loro gli eventi, forse nel tentativo continuo e più o meno conscio di dare un senso alla nostra vita e di considerare gli eventi che la contraddistinguono non come eventi isolati e spesso inspiegabili nel loro susseguirsi bensì eventi collegati dal sottile filo del Destino o della Provvidenza divina. Nella scienza il Principio di Causalità occupa un posto dominante in quanto collegando fra loro gli eventi nel loro divenire, cerca di dare una risposta ai perché che i fenomeni ci pongono. Nell’affermare l’atteggiamento mentale che ogni evento avviene per una causa, noi ci appelliamo alla metafisica che, come osservato in altre occasioni, non è regno dell’arbitrarietà ma è fondamento che indirizza il nostro pensiero verso una “spiegazione” di quella realtà che pur sfuggendo alla nostra comprensione diretta ci permette di fondare la nostra risposta alle domande che i fenomeni ci pongono situandola, spesso al di là delle apparenze, nel campo della ontologia, cioè della realtà delle cose.

Sintetizzando, si potrebbe dire che ogni evento ci appare determinato da una causa e questa relazione causale che poniamo fra eventi ci serve come spiegazione metafisica del divenire. Nel mondo antico il Principio di Causalità era una caratteristica intrinseca del mondo reale. Il moderno Principio di Causalità invece fa riferimento alla struttura del nostro pensiero, ad una necessità del nostro ragionare. La relazione causale che noi stabiliamo fra due eventi può caratterizzarsi in diversi modi a seconda dei sistemi considerati.

Vedremo infatti, addentrandoci nella termodinamica, che anche le leggi del caso soggiacciono a stringenti formule matematiche legate al calcolo delle probabilità e alla statistica, per cui anche la casualità non è un concetto così vago come può apparire. Si tratterà in concreto di distinguere fra la presenza di una causa ben determinata per la realizzazione di un effetto, dogma sicuro della meccanica classica, e il fatto che una causa possa anche essere solo accidentale o aleatoria o essere nascosta alle nostre speculazioni razionali, come nella moderna meccanica quantistica.

Ma non basta: La meccanica classica non solo ammette il Principio di Causalità ma anche quello del Determinismo. Se infatti è noto lo stato di un sistema fisico, le forze agenti su di esso e le equazioni differenziali che ne determinano la possibile variabilità potremo conoscere non solo quale sarà l’evoluzione del sistema nel futuro, ma anche quali stati precedenti il sistema ha attraversato.

Vedremo in seguito che la meccanica dei sistemi costituiti da un gran numero di particelle, quali quelli che incontreremo in termodinamica, permetteranno la validità del Principio di Causalità e del Principio del Determinismo solo a patto di mutare radicalmente i parametri necessari alla descrizione dello stato dei sistemi introducendo metodi statistici, convenzioni particolari di variabilità dei sistemi quali ad esempio la variabilità molto lenta che ci permetta di considerare il passaggio da uno stato ad un altro mediante procedimenti quasi statici onde poter definire in ogni istante il valore dei parametri globali che li definiscono quali la pressione, il volume e la temperatura del gas nel suo insieme. Nel caso invece di particelle di dimensioni subatomiche, vedremo che, pur conservando la validità del Principio di Causalità, non ci sarà possibile accettare il Principio del Determinismo. Dobbiamo riconoscere che il poter accettare la validità dei due Principi di Causalità e del Determinismo nella loro formulazione ontologica ha permesso alla scienza di fare passi da gigante nella spiegazione della natura e dei fatti ad essa collegati tanto che nacque nella storia della scienza un filone di pensiero secondo il quale si ammetteva che ogni evento potesse essere spiegato con le leggi della meccanica.

Questa corrente di pensiero venne chiamata “meccanicismo” e fu superata solo con l’avvento della Termodinamica e della Meccanica quantistica. Per quanto riguarda la Termodinamica per ovvii motivi legati alla impossibilità di conoscenza della posizione e della velocità di ogni particella dell’insieme considerato e di tutte le equazioni differenziali che ne determinano il comportamento, il meccanicismo particellare fu superato con l’uso di convenzioni plausibili che abbinavano le grandezze della meccanica classica ai nuovi parametri descrittivi dello stato dei sistemi contenenti miriadi di particelle. Per quanto riguarda la Meccanica quantistica invece, l’impossibilità della validità del Principio del Determinismo fu sancita dal Principio d’Indeterminazione che stabiliva l’impossibilità di conoscere contemporaneamente il valore della posizione di un componente subatomico del sistema e il valore della sua velocità, ciò rendeva impossibile il poter prevedere lo stato del sistema nel futuro e neppure lo stato del sistema in un tempo passato.. E questa è una difficoltà sostanziale che impedisce l’applicazione del Principio del Determinismo ai sistemi subatomici, mentre il Principio di Causalità vedremo che può ritenersi ancora valido.