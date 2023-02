Ancora una interessante “lezione di fisica” della professoressa Maria Pia Strocchi per la rubrica “Alesia ed i suoi compagni di viaggio”

Il Principio del Determinismo è senz’altro legato al Principio di Causalità, almeno per quanto riguarda la meccanica classica. Abbiamo osservato nei due articoli precedenti che il Principio di Causalità è un Principio di tipo ontologico, che riguarda cioè quello che noi attribuiamo alla “filosofia della natura”. Ha quindi origini metafisiche che discendono dal fatto che anche nella nostra vita quotidiana tendiamo a collegare ogni effetto ad una causa che lo ha determinato.

Dire che in un certo settore della fisica vale il Principio del Determinismo equivale invece a dire che, riconosciuta la presenza di una certa causa, ciò permette di verificare la realizzazione di uno solo (per la meccanica classica) o di più possibili effetti (per la fisica moderna) e stabilire se ciò avviene in via diretta o anche inversa. Tale riconoscimento avviene sul piano della gnoseologia, cioè è un portato dell’osservazione.

Sorge qui un problema che riguarda la nostra conoscenza e la nostra descrizione del mondo che ci circonda. La storia della ricerca in fisica, se pur con tanti tentativi falliti nei secoli ma con i tanti straordinari successi perseguiti, ci pone una domanda: nella meccanica classica siamo partiti dal riconoscere la presenza di una certa causa e siamo potuti pervenire all’effetto da questa generato, in ciò accettando che la causa sia una condizione necessaria per il verificarsi di un certo effetto. Ma se questo effetto non si verificasse, oppure fosse aleatorio, allora ne andrà di mezzo anche il Principio di Causalità? Questo quesito è di grande importanza perché la scienza si basa sul Principio di Causalità che non può essere messo in discussione avendo fornito tanti riscontri positivi e perché è un principio ontologico cioè un principio del quale la nostra mente non può fare a meno e riguarda l’essenza stessa che noi attribuiamo alle cose. La risposta al quesito precedente può essere la seguente: il Principio di Causalità è vero che è condizione necessaria affinchè esista il Principio del Determinismo; esso ci assicura infatti che per ogni effetto esiste una causa che l’ha provocato, ma il Principio del Determinismo non può essere considerato come conseguenza logica del Principio di Causalità perché se così fosse al non verificarsi del determinismo, come in meccanica quantistica, andrebbe perduta anche la sua premessa logica, cioè il Principio di Causalità, basilare per la nostra possibilità di descrizione del mondo nel quale viviamo. Esso potrebbe essere quindi anche condizione sufficiente per la validità del Principio del determinismo e spiegherò subito perché. Mi sembra che a questo punto dobbiamo chiarire il significato di “condizione necessaria” e “condizione sufficiente” fra due proposizioni A e B. A tal fine riporto quanto ricavato dall’Enciclopedia della matematica Treccani, che spiega ben meglio di quanto potrei fare io la differenza fra condizione necessaria e condizione sufficiente: “una condizione A è necessaria quando una proposizione B è vera soltanto a tale condizione (per esempio condizione necessaria perché una funzione sia derivabile in un punto è che sia continua in quel punto). Una condizione A è sufficiente quando al suo verificarsi una proposizione B è vera, ma la stessa proposizione può essere vera anche in altri casi e non soltanto in tale condizione (per esempio, condizione sufficiente affinchè una somma algebrica sia nulla è che tutti gli addendi siano nulli, ma tale condizione non è anche necessaria in quanto la somma può essere nulla anche se gli addendi sono a due a due uguali e contrari)” oppure potrebbe neppure verificarsi. Allora si ricava che la condizione che tutti gli addendi di una somma algebrica siano nulli è condizione solo sufficiente perché una somma algebrica sia nulla.

Tornando al nostro caso di legame fra causa ed effetto, se il verificarsi di A è condizione necessaria perché B si verifichi, ciò significa che se si verifica B deve essersi verificato necessariamente A. Dire invece che A è causa sufficiente perché si verifichi B significa che se si verifica A , questo è un motivo sufficiente perché ci sia l’effetto B, ma B potrebbe verificarsi anche per altri motivi o non verificarsi per niente. E’ interessante questa precisazione sul legame esistente fra il Principio di Causalità e il Principio del Determinismo. Qui parlo in generale senza avere in mente alcunchè riguardante la fisica. Il Principio di Causalità può valere quindi in una branca della scienza anche se nella stessa branca non vale il Principio del Determinismo essendo il Principio di Causalità condizione necessaria ma non sufficiente per la validità del Principio del Determinismo. Nella meccanica quantistica vedremo che vale ancora il Principio di causalità, ma non vale il Principio del Determinismo. La validità di ambedue i Principi sopra detti è tipica infatti della meccanica classica nella quale tutti i processi sono reversibili, mentre come metteremo in evidenza, nei sistemi termodinamici esiste l’irreversibilità per cui non potrà valere il Principio del Determinismo salvo che per quei processi che saranno condotti in modo reversibile. E mentre in meccanica classica la validità del Principio di Causalità è condizione necessaria e sufficiente per la validità del Principio del Determinismo, nella Meccanica quantistica vedremo che esiste un Principio di Indeterminazione, pur se rimane valido il Principio di Causalità, fondamento di tutta la scienza e condizione solo necessaria per la validità del Principio del Determinismo.

La distinzione fra condizione necessaria e condizione sufficiente viene molto spesso utilizzata in matematica nelle più diverse situazioni e molte volte nelle dimostrazioni di teoremi le cui tesi iniziano con: “Condizione necessaria e sufficiente affinchè….” mettendo quindi in evidenza che la condizione necessaria non basta da sola a definire il rapporto causale nella sua forma completa fra A e B. Tanto è vero che in meccanica quantistica è valido il Principio di Causalità senza che sia valido il Principio del Determinismo per la invalidità del quale è stato stabilito un Principio speciale, quello di Indeterminazione ad opera di Werner Karl Heisenberg.

Werner Karl Heisenberg

(Würzburg, 5 dicembre 1901 – Monaco di Baviera, 1 febbraio 1976)

Per completare il discorso precedente dirò allora che in generale ogni evento B avviene per una causa, ma questa causa può essere solo necessaria , ma non sufficiente per il verificarsi dell’evento B ad eccezione sicuramente della meccanica classica nella quale l’evento A è condizione necessaria e sufficiente per la realizzazione dell’evento B. Tutto quanto detto sopra fa concludere che il Princìpio di Causalità non venga a risentire della dimostrazione eventuale di non validità del Principio del Determinismo in qualche settore della fisica. Ma di tutto questo tratterò in un futuro articolo sulla Meccanica quantistica.

Ho messo in evidenza, ad esempio nella meccanica newtoniana, come il Principio di Causalità sia stato applicato per la definizione di forza, come di ciò che può produrre in un corpo un’ accelerazione. Ho però anche messo in evidenza la possibilità che l’accelerazione di un corpo riscontrata da un osservatore sia prodotta da una accelerazione del sistema di riferimento al quale è ancorato l’osservatore stesso e ciò, per quanto riguarda il presente discorso sul legame fra il Principio di Causalità e il Principio del Determinismo, ci conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, che i due principi non sono la stessa cosa in quanto l’uno (il Principio di Causalità) può esistere in riferimento anche a più circostanze nelle quali si trovi l’osservatore. E si ricorderà che le forze dette fittizie introdotte quando il sistema di riferimento usato risulta accelerato rispetto ad un riferimento inerziale, furono introdotte per salvaguardare il Principio di Causalità e quello del Determinismo includendo fra le forze agenti anche quelle fittizie e rendendo con ciò valido il Principio del Determinismo anche quando l’accelerazione riscontrata fosse dovuta all’accelerazione del riferimento usato rispetto ad un riferimento inerziale.

Occorre a questo punto asserire in forma esplicita che il Principio del Determinismo è prettamente gnoseologico, in quanto riguarda le nostre osservazioni sulla Natura e non la Natura in sé, mentre il legame fra i due Princìpi è di tipo ontologico ed appartiene alla metafisica.

Nella meccanica classica data una forza si ottiene necessariamente un’accelerazione e questa accelerazione è tale da permettere l’evoluzione del sistema su binari noti e ferrei. La vita del sistema risulta perfettamente conosciuta nel passato e nel futuro. Il problema che si presenta nella meccanica classica è quello di stabilire le variabili dinamiche che determinano il comportamento e la variabilità di un sistema e di stabilire le operazioni matematiche con le quali si ottiene lo stato variato del sistema. In definitiva lo stato di un sistema in un certo istante è determinato quando si conoscano completamente in tutti i loro aspetti il suo stato in un istante di tempo precedente o passato e le equazioni matematiche che permettono al sistema di variare.

Evandro Agazzi (23 ottobre 1934 – Bergamo)

Filosofo italiano contemporaneo che si occupa di filosofia

della scienza e dei problemi scienza-fede religiosa

Dice Evandro Agazzi nell’articolo derivato dalla conferenza da lui tenuta al Centro culturale di Milano il 10 gennaio 1984, dal titolo: Determinismo, indeterminismo, causalità, che già in precedenza avevo consigliato di leggere: “Il graduale affermarsi del principio del determinismo nella filosofia della natura è un fatto storico relativamente recente e non già, come spesso superficialmente si crede e si afferma, qualcosa di legato alla metafisica tradizionale o alla filosofia classica; esso è stato il frutto dello sviluppo rapido e pieno di successi della meccanica newtoniana e del suo dilatarsi in quella visione meccanicistica del mondo fisico, che ha caratterizzato specialmente la prima metà del secolo XIX”.

La meccanica classica è deterministica, come prima detto. Ciò significa che, stabilite le variabili che definiscono lo stato di un sistema, occorre trovare le leggi che rappresentano la variabilità di quello stato e il suo evolversi nel tempo. In meccanica classica questa variabilità è nota in modo stringente nel senso che dato lo stato di un sistema, applicando la legge con la quale muta il valore delle sue variabili si perviene ad un suo solo stato successivo. In questo la meccanica classica conduce, mediante le leggi che la interpretano, ad un solo insieme di variabili che caratterizzano lo stato variato. In ciò si esprime il fatto che la meccanica classica è deterministica.

Maria Pia Strocchi