Il principino finalmente si sblocca

GENNARO VENTRESCA

Segna Danilo, un gol piccolo piccolo, che diventa grande, vista l’importanza del momento. A Ortona si sblocca il principino, che prima di essere sostituito per carenza di carburante, trova il modo di mancare una marcatura che anche il vostro artigiano della scrittura avrebbe firmato. Scrivo di Alessandro che di nome fa Danilo, piedi brasiliani e voglia di dare spettacolo, sempre. Qualche volta esagera, ma ha stoffa e anche personalità. Se i compagni sbavano s’incavola e li redarguisce, come tanti studentelli. Al cronista piace il suo comportamento. Invece di fare l’indignato come Ronaldo, al momento della sostituzione abbraccia il suo sostituto Giampaolo, che domenica scorsa si prese un cicchetto clamoroso quando ha perduto il pallone che consegnò il pari del Fiuggi.

***

Sono diventati cinque i risultati utili consecutivi dei nostri ragazzi. Dopo l’immeritata sconfitta casalinga con il Montegiorgio, per uno sbaffo del giovane portiere Natale, sono arrivati i giorni luminosi, sia pur con tutte le ombre che si sono addensate col modesto Cattolica e i signori delle acque minerali. Roba da non credere: a fine partita ci scappa un mezzo sorriso anche da parte di Cudini che, quasi pentito, lo trasforma in una smorfia, mentre abbraccia, uno alla volta, i suoi giocatori che si chiudono a cerchio in mezzo a campo, a scambiarsi baci e abbracci. Come tanti fidanzati che si salutano alla stazione.

***

Bocche cucite. Niente microfoni e taccuini aperti in casa del lupo. Nessuno credo si sia offeso. L’ordine, mi par di aver intuito, sembra essere arrivato da lontano, dal patron che s’è impermalosito per il coacervo di critiche che gli sono cadute addosso e che hanno coinvolto i suoi più stretti collaboratori, oltre, beninteso tutti i giocatori che è pur vero che hanno deluso, ma che nessuno può tacciare di aver risparmiato bagni di sudore.

***

Vota il migliore. Io dico Andrea Zammarchi, classe 2000, 19 anni appena compiuti. Dopo essere rimasto a scaldare la panca, ecco che nel momento più complicato di questo inizio di stagione è spuntato fuori come un funghetto velenoso per le difese avversarie. Col Fiuggi fu lui a consegnare, dopo uno slalom da far invidia al miglior Tomba , una palla al bacio, trasformata in gol, il quarto, dal solito Cogliati. Che anche in Abruzzo ha menato il torrone, ma questa volta non ce l’ha fatta ad allungare la striscia delle sue prodezze personali.

***

Cavallo pazzo. Dico Francesco Bontà, uno dei rari esempi di azzeccato ritorno a casa, dopo qualche anno vissuto di qua e di là. Ecco Candellori, semplicemente superbo nella ripresa, dopo un primo tempo in sofferenza. Merita un elogio anche il giovane portiere Natale che ha passato una settimana di tormenti, figlia dei lapsus contro il Fiuggi e delle critiche, comprese le nostre, che gli sono piovute addosso, senza l’ombrello. Natale ha sbrogliato una delicata matassa in piena area e per due volte è uscito con coraggio e rischio per accorciare su Traini, unica punta teatina, in grado di far sentire la sua presenza.