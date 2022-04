Il Primo maggio la 38esima Festa della Croce a Venafro

Ed eccoci alla 38^ edizione della Festa della Croce, ritrovo religioso, sociale, naturalistico, conviviale ed ambientalista sull’altura che chiude a nord Venafro, appunto Monte Santa Croce.

Ad organizzare e promuovere il tutto come avviene da decenni sarà il Gruppo Amici di Santa Croce, ma a partecipare saranno in tanti giusta la consolidata tradizione popolare. Festa che avverrà a ridosso del simbolo della Cristianità, la Croce appunto, costituita da pezzi metallici portati in cima da tanti volontari decenni addietro ed assemblati ed ancorati sulle rocce dell’altura da robusti tiranti d’acciaio che ne assicurano la stabilità.

Di sera poi apposito impianto fotovoltaico, attivato da cellulare azionato dalla pianura, rischiara sino a notte inoltrata la Croce, conferendo suggestione ed attrattive ulteriori al paesaggio montano. Ed esattamente a ridosso di tale imponente Croce alta diversi metri si svolgerà domenica 1 maggio l’annuale Festa della Croce, ideata 38 anni addietro dai fratelli artigiani venafrani Carmine e Giovanni Valerio e portata avanti negli anni senza soluzione di continuità da figli e nipoti, in collaborazione con numerosi venafrani. Il programma della giornata : si prenderà a scalare l’altura dalle h 7.00 del mattino, salendo da Castello Pandone, dal Campaglione o da Conca Casale, a seconda delle personali capacità.

Una volta in cima, un attimo di riposo, uno sguardo al magnifico panorama della verde e sana pianura venafrana ed un sorso di frizzante rosso locale offerto dagli organizzatori, che intanto avviano i preparativi per la mega spaghettata delle h 13.00. In punto alle h 11.00 Santa Messa in quota sull’altare di pietre celebrata da P. Luigi di Fiore, Frate Cappuccino del Convento di Larino, in suffragio di Giovanni Valerio, cui seguiranno giochi popolari tipici come tiro alla fune, rottura delle pignatte ed altri, nonché l’elezione di Miss Santa Croce tra le bellezze in quota.

Quindi le premiazioni del più giovane e meno giovane tra i presenti e finalmente all’una suonerà la campana, ossia il richiamo per la spaghettata al ragù. Uno/due anche tre piatti a volontà per ciascuno, pasteggiando col gustoso e rigenerante bicchiere di vino rosso della terra venafrana. Non mancheranno in contemporanea fisarmoniche, chitarre, cori, canti e divertimenti per conferire verve e piacere alla giornata, che trascorrerà immersi in un ambiente sano e meraviglioso come quello venafrano, arricchiti da ricca e piacevole socializzazione.

Il rientro? Ci si muoverà per scendere dal pomeriggio inoltrato, soddisfatti di aver gustato una natura tanto bella come quella venafrana in compagnia di numerose persone tra cui il Gruppo degli Escursionisti Romani, che tanto apprezzano l’ambiente venafrano e la sua storia da tornarci periodicamente con sincero piacere ! Ovviamente in chiusura di giornata l’augurio unanime di ritrovarsi il prossimo anno per altra piacevole e salutare Festa della Croce sulla montagna venafrana.

Tonino Atella