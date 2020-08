Il primo “gin” molisano nasce a Bagnoli del Trigno

Martedi 18 agosto il debutto e la presentazione ufficiale, in una serata evento alla Domus Area. Ospite d’eccezione, il bartender molisano Charles Flamminio, tra i primi dieci specialisti del bere miscelato in Italia

Il Molise che (in teoria) non esiste, a grandi passi guadagna la scena anche nell’ ambito del beverage e dei liquori di qualità, e lo fa con il primo gin tutto molisano: dalla ricetta alle cosidette “botanicals”, piante ed essenze che trovano posto nella formula.

Tutto nasce a Bagnoli del Trigno, in provincia di Isernia, come trasposizione “liquoristica” delle conoscenze scientifiche di due realtà del territorio: Biogroup e Officine Naturali.

Le tipologie di Gin sono tre: una piu’ secca, l’altra piu’ versatile, ed uno “Sloe Gin” che scomoda e prende spunto da precedenti storici: mutuando le basi da esperienze farmaceutiche, come i suoi “antenati” che nei secoli scorsi sono nati in Olanda o in anche in Italia, in provincia di Salerno.

Uno degli ingredienti essenziali nella ricetta dello Sloe Gin molisano è rappresentato infatti dal prugnolo (le drupe di prunus spinosa), stesse drupe che sul profilo scientifico sono nella formula brevettata di integratore oggetto di studio e approfondimento in collaborazione con l’ISS, per quanto riguarda le sue potenzialità antitumorali.

Il prugnolo (le drupe di prunus spinosa), il corniolo, la melissa, la salvia, l’elicriso, la lavanda che troviamo nella formula dei nuovi gin molisani, sono tutti prodotti in Molise. A Bagnoli. A Km 0.

Il progetto nasce coinvolgendo un bartender d’eccezione, ormai da anni stabilmente nella top ten dei migliori d’Italia: il molisanissimo Charles Flamminio, nato a Campomarino ma con base professionale a Rimini, e frequentemente in tournee nel mondo.