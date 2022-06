Il prestigioso “Premio Escriduende” all’autrice molisana Sabrina Lembo

Il libro “AttraVerso” tradotto in spagnolo e presentato alla fiera del libro di Madrid 2022

E’ stato conferito oggi, sabato 11 giugno 2022, in Spagna, il prestigioso Premio Escriduende all’autrice Sabrina Lembo, in occasione della presentazione del suo libro “AttraVerso” tradotto in spagnolo e presentato alla fiera del libro di Madrid 2022. Il Premio Escriduende è un premio Internazionale di notevole importanza soprattutto nei Paesi di lingua ispanica. Tra i premiati, insieme a Sabrina Lembo anche il giurista e scrittore Corrado Calabró. Il testo, in spagnolo con il titolo “A través del verso” (Sial Pigmalión editore), tradotto dallo scrittore Vicente Araguas, è una raccolta poetica sviluppata in quattro sezioni (“I luoghi”/ “I ricordi”/ “Le ombre”/ “I confini”), che delineano un percorso interiore , attraverso lo strumento d’indagine della poesia e del suo incanto poliedrico: a momenti docile e cruda, passionale e irruenta, malinconica e gioiosa, esuberante e silenziosa. Così come la vita. La poesia di Sabrina Lembo è fatta di termini chiari, diretti che arrivano in modo limpido a qualsiasi tipo di lettore, anche quando la poesia si connota di un sentimento civico e civile, come nel caso della poesia Il ponte di ferro, Ebrea o in Azàg o in Testimoni di giustizia. Dopo il riconoscimento da parte del Parlamento Europeo, in occasione della giornata internazionale delle donne, questo Premio consacra Sabrina Lembo tra gli autori italiani più apprezzati all’estero per la sua scrittura e impegno sociale.

L’autrice

Sabrina Lembo (Roma 1980) di origini molisane è scrittrice, giornalista, recensionista critica e traduttrice di numerosi testi dallo spagnolo all ́italiano e viceversa. Designata giovanissima alla Rete Grinzane Europa per la traduzione, ha lavorato nei principali progetti del Premio Grinzane Cavour e per Quaderni Ibero Americani, una delle più antiche riviste di ispanistica italiana, dove ha tradotto e recensito i maggiori intellettuali contemporanei del mondo ispano- americano. Imprenditrice nel settore oleario, è vincitrice del Premio Giovane Imprenditoria Femminile 2019 per la regione Molise. Con il testo Anche io ho denunciato ha ricevuto dal Parlamento Europeo il Premio Buone Pratiche 2021, per l’impegno sociale svolto in Italia e all’estero, a favore delle vittime di violenza psicologica e fisica. International culture manager, è da anni impegnata come ideatrice e sostenitrice di progetti culturali in ambito internazionale, volti alla promozione della cultura e delle proprie tradizioni (tra i progetti si distacca Buono da scattare, Premio Fotografico Internazionale per la cultura dell’olio, menzionato da Focus, National Geographic e i principali periodici stranieri). Ha collaborato con l ́Università degli studi di Roma Tre e con l’Università degli studi di Cassino, dove ha insegnato letteratura spagnola. E’ membro dell’AMMPE (Associazione Mondiale di Donne Giornaliste e Scrittrici). E ́autrice del testo Llanto por Ignacio Sánchez Mejías di Federico García Lorca. Traduzioni a confronto, (Aracne, 2013, Roma) e in ambito poetico delle raccolte Sentire (Pagine, 2014, Roma), Froitos do tempo (Edicións Embora, 2015, Ferrol -Spagna) AttraVerso (Giulio Perrone, 2015,Roma ), Tra cielo e fango (Erudita, 2017, Roma), Anche io ho denunciato in versione italiana e spagnola (Amazon, 2019).