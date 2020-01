Il prestigioso Premio “Adriatico” assegnato a Modaimpresa

L’associazione “Inridestinazionearte” di Guardiagrele, in Abruzzo, ha tributato all’isernina ModaImpresa il prestigioso Premio Adriatico – un mare che unisce. Dodici i premiati per ciascuna Regione. Obiettivo del premio: “unire le culture, valorizzare le eccellenze e creare rete intorno” ha dichiarato il Presidente Pasqualone.

MODAIMPRESA nasce a Isernia dalla volontà degli ex – dipendenti della ITTIERRE che decidono di investire il Know – now acquisito in oltre 20 anni di esperienza, per sviluppare un progetto di imprenditorialità. L’ idea è diventata MODAIMPRESA in seguito alla road show di presentazione al mercato, grazie al quale hanno aderito al capitale professionisti, imprenditori, società distribuite e manager, entusiasti del progetto di business e del valore che esso esprime nel tempo. Dal 2017 MODAIMPRESA entra nel portafoglio della società di private equity Longway Investment, che con un investimento in aumento di capitale di un milione di euro ne ha acquisito il controllo.