Il presidente Unpli: «La politica regionale abbandona le Pro Loco»

Lettera al Governatore Donato Toma del presidente Simone Di Paolo

«Siamo sconcertati ed amareggiati» scrive il Presidente dell’UNPLI Molise, Simone Di Paolo, facendo seguire la frase da 3 punti esclamativi, in una lettera inviata al Presidente della Regione Molise, Donato Toma. Fin dai primi incontri, continua la lettera del presidente UNPLI, «abbiamo confermato piena disponibilità per l’elaborazione di una Strategia Turistica regionale. Purtroppo, dobbiamo constatare che, ancora una volta, la politica regionale dimentica le associazioni Pro Loco (80 affiliate ad Unpli Molise) ed i volontari (circa 6000 su tutto il territorio molisano), che con sacrificio, abnegazione e professionalità operano per il bene dei piccoli borghi della nostra amata Regione». Simone Di Paolo, inoltre, rimprovera al Presidente Toma che «nella sessione di bilancio dei lavori del Consiglio Regionale, la Legge di stabilità 2020 non prevedeva, nella sua stesura iniziale, il rifinanziamento della L.R. 20/77. Poi, in sede consiliare, il budget è stato dimezzato (contentino di 50.000 Euro per il triennio 2020/2021/2022) rispetto alla legge di stabilità 2019 (100.000 euro per le annualità 2019/20/21)». «Siamo amareggiati – aggiunge Di Paolo – perché l’atteggiamento intransigente di molti consiglieri verso il mondo Pro Loco è palese irriconoscenza per le opere compiute nei nostri piccoli borghi; è sottovalutazione dell’impegno dei Volontari che si prodigano e si sacrificano; ed è uno schiaffo a quanti realizzano in Molise eventi anche di rilevanza nazionale». Inoltre la lettera ricorda che «quelle poche risorse che si hanno a disposizione e che derivano per lo più da autofinanziamento, servono a garantire le attività culturali atte a favorire lo sviluppo del turismo locale e che nella maggior parte dei casi non sono sufficienti a cofinanziare un progetto che richiede dei budget ben più sostanziosi se volessimo partecipare ai bandi di “Turismo è cultura”. Il taglio dei fondi destinati alle 80 Pro Loco molisane si ripercuoterà, ineluttabilmente, sulla programmazione e realizzazione delle manifestazioni. «In un periodo complesso come questo – precisa la lettera del Presidente regionale dell’UNPLI Molise – in cui la crisi economica non lascia scampo ad alcun settore, in cui, purtroppo, anche il turismo subirà le conseguenze della epidemia da Covid-19, ci saremmo aspettati, quantomeno, un’occasione di rilancio del turismo locale. Tuttavia il mondo del Volontariato, il mondo delle Pro Loco e molti comuni affronteranno in prima persona nonostante le difficoltà. Un’altra occasione persa». «Il nostro rammarico – conclude la lettera – è che purtroppo, ancora una volta, alle belle parole pronunciate durante la Festa Regionale delle Pro Loco Molisane, non siano seguiti i fatti e, invece di rilanciare e supportare il nostro mondo, la politica regionale ha deciso di abbandonarlo!».