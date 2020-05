Il presidente Toma interviene a Rai Radio: “Non possiamo più restare chiusi”

Il governatore della Regione Molise è intervenuto a Rai Radio e ha ribadito che in Molise “non è più possibile restare chiusi” e per questo ha annunciato la riapertura (per la mobilità extra regionale probabilmente si dovrà attendere la fine del mese). “Abbiamo la densità di popolazione più bassa d’Italia e abbiamo una sola Asl, siamo circa 300 mila. Siamo riusciti a preservare questa terra dal virus, un po’ per fortuna e molto con una serie di ordinanze”. “Da noi abbiamo avuto un’impennata dei contagi dovuto ad un comportamento non responsabile. C’è stato un funerale con diverse decine di persone abbracci baci e lacrime”. “Lunedì riapro tutto ciò che il governo ci permetterà di aprire perché non abbiamo più la forza di resistere chiusi. La distanza di 2 metri adesso è giusta”