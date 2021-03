Il presidente Roberti incontra il nuovo Prefetto di Campobasso

Il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, ha ricevuto questa mattina, mercoledì 24 marzo 2021, a Palazzo Magno, il nuovo Prefetto Francesco Antonio Cappetta. All’incontro presenti il Segretario Generale della Provincia di Campobasso, Michele Smargiassi, e il vice-Prefetto e Capo di Gabinetto, Cristina Marzano. Un incontro dai toni cordiali grazie al quale Presidente e Prefetto hanno fatto una prima analisi sui temi di più stretta attualità su cui sarà necessario un lavoro sinergico tra tutte le istituzioni territoriali. Tra i temi su cui si è focalizzata l’attenzione, ovviamente, la situazione epidemiologica legata alla pandemia e la campagna vaccinale, unico mezzo per una via d’uscita dall’emergenza sanitaria. “Al Prefetto Francesco Antonio Cappetta va il saluto della Provincia di Campobasso, nonché la vicinanza di tutte le istituzioni territoriali per il lavoro che lo attende – ha affermato il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti – Il Prefetto avrà la nostra massima collaborazione sulle necessità del territorio di tutta la provincia”.