Il Presidente di Confindustria Boccia ringrazia gli imprenditori molisani

Il Presidente Vincenzo Boccia in un video ringrazia gli imprenditori molisani per la collaborazione che gli hanno garantito in questi suoi quattro anni di mandato. Il suo ringraziamento va in particolare al Presidente Vincenzo Longobardi e ai Vice Presidenti, che lo hanno affiancato attivamente nella rappresentanza degli interessi del sistema.

Tra qualche giorno Vincenzo Boccia cederà la guida di Confindustria a Carlo Bonomi, presidente designato dal Consiglio Generale di Confindustria, che verrà confermato nel corso dell’Assemblea che si terrà il prossimo 20 maggio.