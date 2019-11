Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in visita al Cus Molise

CAMPOBASSO. Visita prestigiosa questo pomeriggio, martedì 26 novembre, nella sede del Cus Molise, al Palaunimol in via Manzoni a Campobasso, da parte dei vertici del calcio italiano. A far visita alla struttura sportiva di ateneo, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e il numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, in compagnia del presidente della Figc-Comitato Regionale Molise, Piero Di Cristinzi.

Gravina si trova oggi in regione per partecipare alla festa del calcio molisano nei locali dell’hotel Coriolis a Ripalimosani. La manifestazione è stata organizzata dal Comitato Regionale della Figc che riunisce tutte le società e premia quelle che si sono maggiormente distinte con la vittoria dei campionati di competenza o con il conseguimento della categoria superiore. Sono state premiate anche le società che si sono aggiudicate l’importante premio della Coppa Disciplina. Durante la serata sono stati assegnati anche riconoscimenti a dirigenti, giocatori, allenatori e arbitri che si sono particolarmente distinti nel corso della passata stagione con il conseguimento di traguardi sportivi importanti.